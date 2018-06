Presidenciais na Colômbia: primeiros resultados dão vantagem ao candidato de direita

Na contagem da segunda volta das eleições presidenciais realizadas este domingo, Ivan Duque, do partido Centro Democrático, lidera com uma vantagem de quase 1,9 milhões de votos

O candidato da direita Ivan Duque, do partido Centro Democrático, lidera com uma vantagem de quase 1,9 milhões de votos a contagem na segunda volta das eleições presidenciais realizadas este domingo na Colômbia, anunciou a comissão eleitoral nacional.

Quando estão contabilizados os votos em 68,71% das secções eleitorais, Duque totaliza 6.922.021 votos, equivalentes a 55,56%, enquanto que Gustavo Petro, do movimento Colombia Humana, obtém 5.030.319 sufrágios (39,78 %).

No escrutínio, que decorreu com normalidade, segundo as autoridades eleitorais, os 36.227.267 eleitores inscritos tinham de optar entre Iván Duque, candidato do partido Centro Democrático, de direita, 'delfim' do ex-Presidente Alvaro Uribe e favorito nas sondagens, e o candidato da esquerda antissistema Gustavo Petro, do movimento Colômbia Humana.

Na primeira volta, realizada em 27 de maio, Duque recebeu mais de 7,5 milhões de votos (39,14%) e Petro 4,8 milhões (25,08%).

O candidato vencedor cumprirá um mandato para o período 2018-2022.