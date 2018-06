O fim do inferno, o resgate, a dor e a felicidade: seis momentos vividos no Aquarius

Fréderick, Lauren, Panda, Amoin, Alessandro e Sana. Todos eles estiveram a bordo do Aquarius nos últimos dias, viram o desespero de quem se atirou ao Mediterrâneo na esperança de uma vida melhor, ouviram o medo de regressar à Líbia e viveram a angústia da incerteza quando o navio ficou parado em alto mar sem saber para onde ir. Aos seis pedimos que escolhessem um só momento da viagem

Frédéric Penard, 42 anos, França

Diretor de operações da SOS Mediterranee

Ana Baião

“O momento do resgate, sem dúvida, é o mais marcante. É importante perceber que estamos a falar de pessoas que estiveram entre 12h e 16h, desde que deixaram a costa da Líbia até os encontrarmos, num barco de borracha – feito pelos traficantes e inseguros -, com mais de 100 pessoas. O impacto de vermos pessoas completamente perdidas no meio do mar numa coisa nada segura é de partir o coração. Um barco de borracha pode rasgar-se com facilidade e as pessoas caem à água. Consideramos este resgate como crítico pela sua complexidade: eram mais de 200 pessoas a serem transferidas em grupos de 20 para o Aquarius e a entregarmos-lhes coletes salva-vidas, em alguns casos a fazer reanimações. Infelizmente, mais tarde percebemos que perdemos duas pessoas. No momento em que embarcaram no Aquarius estavam completamente assustadas, geladas por terem passado mais de uma hora dentro de água, e atrapalhadas com a luz forte do barco. Quando recebemos estas pessoas, conseguimos dar-lhes apoio médico e dizer-lhes que as coisas vão ficar bem e esse é o melhor momento. O problema agora é que não temos a certeza de que as coisas vão ficar bem, tendo em conta o que aconteceu na última semana. ”

Lauren King, 33 anos, Austrália

Membro da equipa dos Médicos Sem Fronteiras

Ana Baião

“Quando desembarcamos no porto de Valência foram momentos tão bonitos: as pessoas aplaudiam e gritavam de felicidade. Ver esta receção para as 630 pessoas que foram resgatadas deixou-me muito feliz. No entanto, ao mesmo tempo senti-me irritada com a Europa, com as políticas e burocracias do sistema de pedidos de asilo que está em vigor. Esta receção que hoje vimos não é dada a todos os migrantes, refugiados ou requerentes de asilo e todos eles fogem das mesmas situações dramáticas nos seus países de origem. Por outro lado, o pior momento que vivi no Aquarius foi durante o resgate da semana passada, quando pelo rádio ouvimos que tinha passado a ser um resgate crítico e que havia pessoas na água. A primeira pessoa que entrou no navio chegou de maca, inconsciente mas a respirar. Estava a afogar-se e foi resgatado pela nossa equipa. Foi um momento terrível, mas poucas horas depois vi aquele homem acordado, consciente e vivo.”

Panda, 36 anos, França

Ana Baião

“Quando começamos a ver terra os refugiados ficaram felizes, mesmo felizes. Nos últimos oito dias, só tivemos maus momentos no barco e hoje [domingo] é o primeiro momento feliz que tivemos. As pessoas estavam a cantar, a bater palmas e a dançar no convés. Estavam genuinamente felizes por estarem em Espanha e por perceberem que o inferno acabou.”

Amoin Suulemane, 56 anos, Costa do Marfim

Parteira

Ana Baião

“Os três dias em ficámos parados no mar foram muito maus. É muito stressante não saber o que vai acontecer ou para onde vamos. Só temos vontade de desistir, mas rezamos para encontrar um bom lugar para desembarcar.”

Alessandro Porro, 38 anos, Itália

Equipa de resgate

Ana Baião

“O resgate começou no último sábado ao pôr-do-sol, que rapidamente passou a noite. O primeiro barco de borracha estava em boas condições. O segundo, não estava e ao aproximarmo-nos percebemos que já estavam no mar cerca de 40 pessoas. É noite, está escuro, como os podemos ver? Temos de parar, ouvir e simplesmente seguir o barulho. Passados uns dias, percebemos que faltavam duas pessoas e isso é frustrante. Demoramos cinco horas e mais tarde percebemos que perdemos duas pessoas. Por isso, fico muito curioso por perceber como é que a Guarda Costeira da Líbia consegue resgatar mil pessoas em meia hora.”

Sanna Basyouny, 32 anos, Suécia e Egito

Tradutora

Ana Baião

“Depois de lhes dizermos que tínhamos um porto seguro e que vinham para Espanha foi incrível. Na verdade, quando os resgatamos eles traziam alguma esperança, mas quando dissemos que já tínhamos porto seguro ficaram mais relaxados, sorridentes e cantavam. Esse foi, sem dúvida, um dos melhores momentos que vivi no barco. Pelo lado mau, acho que foi o começo da viagem, quando ainda não lhes conseguíamos dizer qual o destino. Não os estávamos a desapontar, mas a situação era muito desapontante. Para eles não é fácil confiar, é certo que os salvamos mas e depois? Temiam que os mandássemos de volta à Líbia.”