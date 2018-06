Mais de 250 migrantes impedidos de atravessar a fronteira de Ceuta

Grupos de migrantes subsaarianos foram impedidos na fronteira pelas forças de segurança de Marrocos

Forças de segurança de Marrocos impediram este domingo que mais de 250 migrantes atravessassem a fronteira de Ceuta, levando a Guardia Civil de Espanha a instalar um dispositivo especial no lado espanhol, segundo fontes policiais.

A intervenção ocorreu na madrugada deste domingo quando os agentes foram alertados para a aproximação de dois grupos de migrantes subsaarianos que se dirigiam para o duplo muro fronteiriço, referiram fontes policiais à agência EFE.

A Guardia Civil espanhola vigiou a metade dos 8,2 quilómetros de perímetro fronteiriço terrestre, perante a possibilidade de alguns migrantes conseguirem ultrapassar o muro, com seis metros de altura.

Cerca de 100 migrantes tentaram chegar à estrada de Tarajal e foram impedidos de prosseguir numa paragem de táxis situada a cerca de 500 metros do ponto fronteiriço, enquanto um segundo grupo de cerca de 150 ficou na parte mais alta do monte, sem aproximar-se do muro.