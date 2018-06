“Jovens islâmicos estão a ser aliciados”

Grupos de jovens islâmicos têm irrompido no norte de Moçambique e atacado forças policiais e civis indefesos. Um fenómeno novo que Jaime Nogueira Pinto, especialista em questões africanas, vê como de certo modo “inesperado”.

Como se explica a atividade dos grupos islâmicos em Moçambique?

O primeiro grande sinal foi o ataque em Mocimba da Praia, a 5 de outubro, dirigido a esquadras da polícia com ocupação de parte da cidade durante algumas horas. Num passado próximo, houve movimentos de deslocação de jovens de aldeias desta área, ocupada pela tribo dos muinis, muçulmanos sufis, que terão sido aliciados a deslocar-se para norte (Sudão, Somália, Quénia) e mesmo Arábia Saudita, para serem treinados na linha mais radical, wahabita.

Qual é o objetivo?

Pode ser uma reação de jovens excluídos ao aparecimento dos grandes projetos de exploração do gás natural, numa área entre Palma (extremo norte) e Mocimba da Praia, a cuja riqueza sentiram que não iriam ter acesso.

As forças militares têm capacidade de resposta?

Os incidentes têm continuado. Por razões orçamentais, os efetivos militares e de segurança não estavam equipados nem, talvez, preparados para este tipo de ofensiva.

O ambiente é de expectativa em relação ao próximo ataque?

Os ataques têm-se dado em áreas relativamente difíceis de proteger. Há alguma proximidade de áreas costeiras onde se preparará a logística das grandes companhias que vão fazer a exploração do gás, embora estas companhias estejam habituadas a áreas perigosas.

Como se reflete nos investimentos portugueses?

Os principais investimentos estão na banca, grandes empresas de construção e obras públicas, e no turismo, com uma presença de cerca de 20 mil portugueses. Na zona, a grande presença portuguesa é a da Galp, no consórcio com a ENI.

A situação pode ameaçar diretamente os seus interesses?

O que está subentendido é que as empresas tratarão sobretudo da segurança interna, enquanto o Governo garante a externa. Não se sabe como a situação evoluirá, mas para já não houve nenhum ataque a instalações nem a pessoas envolvidas. Por enquanto são grupos relativamente fragmentados. Por outro lado, o gás está no mar, a uns 80 quilómetros da costa, embora as pessoas tenham de ter uma espécie de base em terra. Mas as empresas devem ajudar e apoiar as populações.

A situação pode ter reflexos no financiamento bancário, que é um dos problemas das empresas?

Todo o investimento em África, não só português, sofre fortes restrições no crédito por parte dos bancos, obrigados pelo próprio BCE. É uma contradição, porque a única maneira de a Europa deixar de ter o problema dos refugiados vindos de África é criar ali condições de estabilidade política, social e económica. Se não houver desenvolvimento, será ainda pior.

Há pelo menos um dado positivo: diminuíram os raptos.

A diminuição dos raptos e da atividade dos esquadrões da morte tem que ver com medidas tomadas pelo Estado para controlar esses fenómenos que estavam na sua periferia.

Como vê a situação na Renamo depois da morte de Afonso Dhlakama?

Fiquei preocupado, para lá da pena que senti pela sua morte, porque tinha a noção de que o processo de normalização avançava em virtude da parceria pessoal entre ele e o Presidente Filipe Nyusi, e havia o risco do reacender do conflito. Mas os acordos foram votados. O novo líder interino da Renamo, Ossufo Momade (da ala militar), decidiu fixar o quartel-general em Satungira, na Gorongosa, o que denota alguma cautela. Falta finalizar a parte dos acordos sobre a integração do pessoal armado da Renamo nas Forças Armadas e de segurança.

Momade é candidato único?

Há também Ivone Soares, sobrinha de Dhlakama, líder da bancada parlamentar e com grande experiência internacional, e o secretário-geral, Manuel Bissopo. A expectativa económica favorece o sistema político. Como a economia de Moçambique tem números modestos e só os investimentos planeados pela Exxon a 10 anos andam nos 30 mil milhões, o impacto é rápido. Não me parece que os dirigentes da Renamo ou da Frelimo não percebam que, além deste problema, se não tiverem capacidade de cooperar, será muito negativo para o país. O que é um problema de instabilidade circunscrito pode generalizar-se.

Na Frelimo também há movimentações, tendo em vista as eleições de 2019 e o desejo de Nyusi se recandidatar.

O Presidente é bastante mais novo do que os seus antecessores e convive com os dois ex-Presidentes [Chissano e Guebuza], que, a seu modo e pelas suas razões, têm seguimento no partido. Apesar de a situação não ser fácil, até por causa dos problemas na economia, o Presidente tem conseguido afirmar-se progressivamente. O exterior (incluindo Portugal) tem de ter compreensão e ajudar, tendo em conta as condições reais do país. Muitas vezes o negócio em África tem uma componente política e estratégica que as empresas e bancos às vezes não têm presente.