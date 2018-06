Chega a Valência o primeiro navio da frota do Aquarius

Pouco passavam das 06h (menos uma hora em Portugal) quando ao fundo se começou a ver um navio a entrar no porto de Valência, em Espanha. Era o Dattilo, a primeira das três embarcações que este domingo trazem para a Europa 630 pessoas resgatadas há uma semana no mar Mediterrâneo.

O processo é demorado. Mais de meia-hora é necessária até o Dattilo atracar. No porto, esperam-no uma das maiores operações humanitárias alguma vez montada pelas autoridades espanholas. As equipas sanitárias são as primeiras a ter contacto com os migrantes, e só depois, estes vão sair do navio em pequenos grupos organizados.

Agora, vão ser observados por equipas médicas e quem necessitar é de imediato encaminhado para o hospital mais próximo. Os restantes vão ser ouvidos pela polícia, que tem a responsabilidade de identificar as pessoas. O objetivo das autoridades é que fiquem o mesno tempo possível no porto.

O Dattilo é a embarcação com mais gente: 274. O próximo a desembarcar deve ser o Aquarius, com 106 pessoas. O último, o Orione, tem chegada a Valência prevista para o meio-dia.

No total dos três navios estão 630 pessoas, incluindo mais de um centena de crianças desacompanhadas e entre sete e nove grávidas. Há mais de 20 nacionalidades diferentes, mas todos partiram para o Mediterrâneo do mesmo lugar: a Líbia.

Há uma semana, na noite de sábado para domingo, o Aquarius numa só noite acolheram as pessoas de seis operações de resgate. O navio tentou dirigir-se para Itália, mas foi proibido de desembarcar. Depois, foi Malta que também negou o acesso ao seu território. Entretanto, o Governo de Espanha ofereceu quase de imediato o porto de Valência para receber o barco, justificando que era sua “obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma as obrigações do direito internacional”.

