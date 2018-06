Aquarius já atracou em Valência. “Estão cansados, mas animados. E espantados por verem aqui tanta gente para os receber”

O Aquarius já chegou a Valência. O navio atracou perto das 11h (menos uma hora em Portugal) , logo ao lado do Dattilo, que acostara horas antes e que foi a primeira das três embarcações e chegar ao destino. Neste momento, 380 pessoas estão em terra.

Tal como já aconteceu no desembarque do Dattilo, também o processo vai demorar no Aquarius - não tanto tempo, porque há menos pessoas a bordo (106).

No porto, espera-os uma das maiores operações humanitárias alguma vez montada pelas autoridades espanholas. As equipas sanitárias são as primeiras a ter contacto com os migrantes, e só depois estes saem do navio, em pequenos grupos organizados.

“Estão tranquilos, cansados, mas animados. É impressionante como após 11 dias no mar estão tão bem dispostos. Estão espantados por ver que há aqui tanta gente para os receber.” A enfermeira Fátima Cabello, da Cruz Vermelha, é uma das pessoas na linha da frente para receber quem desembarca. Os migrantes chegam sobretudo com queimaduras e lesões - mais do que as previstas, embora não sejam graves. “Mais de metade está em boas condições, num estado aceitável para quem acabou de fazer esta viagem."

Após consulta médica, quem necessitar é de imediato encaminhado para o hospital mais próximo. Os restantes são ouvidos pela polícia, para serem identificados. O objetivo das autoridades é que fiquem o mínimo tempo possível no porto.

O Dattilo é a embarcação com mais gente: 274 pessoas. O Aquarius chegou com 106 pessoas a bordo. O último navio, o Orione, deverá chegar a Valência por volta do meio-dia.

O primeiro a desembarcar

Homem, 29 anos, Sudão. A primeira pessoa a desembarcar do Dattilo, uma das três embarcações da frota do Aquarius, já foi observada pelos médicos, entrevistada pela polícia e está agora a descansar. “Está bem e saudável”, garantem as autoridades. É a primeira das 630 pessoas que este domingo chegam ao porto de Valência, depois de mais uma semana a navegar no Mediterrâneo.

No total dos três navios estão 630 pessoas, incluindo mais de um centena de crianças desacompanhadas e entre sete e nove grávidas. Há mais de 20 nacionalidades diferentes, mas todos partiram para o Mediterrâneo do mesmo lugar: a Líbia.

Há uma semana, na noite de sábado para domingo, o Aquarius acolheu numa só noite pessoas resgatadas em seis operações. O navio tentou dirigir-se para Itália, mas foi proibido de atracar. Depois foi a vez de Malta tomar idêntica decisão. Após as duas recusas, o Governo espanhol ofereceu quase de imediato o porto de Valência para receber o navio, justificando que era sua “obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma as obrigações do direito internacional”.

