450 mil pessoas afetadas com inundações na India

Este domingo morreram 9 pessoas vítimas das fortes chuvas e inundações que fustigam o estado indiano de Assam

O número de mortos no estado indiano de Assam, fustigado por fortes chuvas e inundações, subiu este domingo para nove, segundo o mais recente balanço oficial, que totaliza cerca de 450 mil pessoas afetadas.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais cinco mortes, três delas no distrito de Cachar, que se somam a outras quatro ocorridas entre quinta-feira e sábado, indicou a autoridade estatal de gestão de desastres de Assam.

Mais de 448 mil pessoas foram afetadas em 673 localidades de seis distritos da região, com o distrito de Karimganj a ser o mais atingido pelo mau tempo.

Pelo menos 173 mil pessoas foram alojadas em 235 acampamentos montados pelas autoridades, que disponibilizaram à população 246 centros de apoio.

Mais de 1000 hectares de terrenos agrícolas alagados

A forte chuva, que cai há quatro dias no Estado de Assam, no nordeste da Índia, alagou mais de mil hectares de terrenos agrícolas, de acordo com a mesma entidade oficial.

Em 2017, mais de 50 pessoas morreram e quase dois milhões foram afetados pelas inundações e chuvas que atingiram o nordeste da Índia entre princípios de junho e meados de julho.