“Tiranos e mafiosos” são novos amigos de Trump

Segunda-feira, poucas horas depois de chamar “traidor” ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau — seu anfitrião da reunião do grupo dos sete países mais industrializados (G7), em Charlevoix —, Donald Trump “declarou-se” a Kim Jong-un. “Resiliente”, “talentoso” e “inteligente” foram elogios que dirigiu ao ditador norte-coreano, com quem criou uma “relação especial” durante a cimeira.

O facto de Kim manter mais de 200 mil pessoas em campos de trabalhos forçados, sendo o maior violador de direitos humanos em todo o mundo, segundo a ONU, não perturbou os afetos do magnata. Longe vão os tempos em que Trump ameaçava o “rocket man” com “fogo e fúria nunca vistos” que destruiriam “por completo” a Coreia do Norte.

Se, no Quebeque, Trump exigiu aos gritos o regresso de Moscovo ao núcleo dos mais ricos e o restabelecimento do G8, na Ásia optou por um tom conciliador, mesmo sem ter obtido qualquer cedência em matéria de desnuclearização por parte de Pyongyang. Pelo meio ainda aceitou cessar as operações militares na península coreana, uma exigência antiga do regime de Kim, mas também de China e Rússia, países fronteiriços.

Trudeau foi o último aliado ocidental alvo da ira do magnata nova-iorquino, depois de Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Enrique Peña Nieto, chefes de Governo e de Estado britânica, francês, alemã e mexicano, respetivamente.

Do ponto de vista interno, nem os membros do Partido Republicano (que Trump representa) percebiam o que se estava a passar. Numa curta conversa, James Wegman, assessor do senador Ben Sasse, explicou ao Expresso que os conservadores não se reveem na atitude do Presidente, visto que “a atual ordem global, com todos os seus benefícios, fez dos Estados Unidos o país mais rico do mundo”.

Mafiosos e ditadores

Em entrevista à ABC, terça-feira, Trump explicou-se: “Já negociei com muita gente e muitas vezes as pessoas de quem desconfiamos revelam-se de confiança, enquanto as pessoas em quem confiámos a vida inteira não são necessariamente honradas.” Depois calou-se e cruzou os braços, repetindo a pose desafiante registada numa foto durante o encontro do G7, onde o multimilionário surge rodeado de aliados frustrados (um momento “deprimente”, denunciou Merkel, que divulgou a imagem na sua conta de Instagram).

“Ele transformou o Partido Republicano à sua imagem. Repare nas primárias para as eleições de novembro [para a Câmara dos Representantes e o Senado]. Ganha quem se parece com ele. Chegou a vez de fazer o mesmo à América, um país disposto a trair amigos, mais inclinado a relacionar-se com mafiosos e ditadores do que com líderes democraticamente eleitos”, desabafou ao Expresso Joseph Nye, professor em Harvard e antigo conselheiro da Casa Branca.

A apresentadora da Fox News Laura Ingraham, vista como uma secretária de Imprensa não oficial da Casa Branca, desvalorizou as críticas quarta-feira. “O Presidente Trump não tem tempo para vos ouvir. Economia, Coreia... Ele está ocupado em vencer.”