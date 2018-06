À espera dos que trazem o medo no corpo

Lápis de cor, balões, livros, jogos de tabuleiro, régua, cartolinas ou missangas. Não são bens essenciais, mas nas próximas horas podem ser. E vão ser. Quando as 123 crianças chegarem vão precisar deles para apagarem da cabeça o que viveram nos últimos dias e semanas e, possivelmente, quase toda a vida — ainda que por breves momentos. São 123 crianças que dentro de horas desembarcam no porto de Valência, depois de mais de uma semana no Mediterrâneo, a bordo do navio “Aquarius”. Alguns vêm sem pai. Uns sem mãe. Outros sem ninguém.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI