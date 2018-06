Macron e Conte defendem centros para refugiados e migrantes fora da UE

É o retrato de um problema europeu. Enquanto o Aquarius entrava na reta final para atracar a Espanha com mais de 600 migrantes a bordo, em Paris, Emmanuel Macron recebia o primeiro-ministro italiano, numa tentativa de sanar os mal-entendidos e as críticas trocadas entre Itália e França por causa do barco. Já em Berlim, Merkel segurou a coligação de Governo sem fazer a vontade ao parceiro de sempre - a CSU - e ao seu ministro do interior que propôs fechar as portas aos refugiados que tivessem já pedido asilo noutros países europeus.

Bruxelas está atenta, mas recusa fazer comentários ou dar explicações que possam causar mal-estar nas várias capitais. No entanto, num ponto parece acertar: o problema não é só de um estado-membro, é de todos, e requer uma "solução europeia". "Os líderes europeus têm de começar a concertar-se", disse o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas, empurrando o assunto para a reunião de chefes de estado e de governo de 28 e 29 de junho.

Entretanto já começaram as trocas de pontos de vista. No Eliseu, em Paris, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, criticou o sistema de Dublin e pediu uma revisão do conceito que determina que o primeiro país onde entram os refugiados é responsável por eles. De acordo com o Jornal Le Monde, também Emmanuel Macron admitiu que "Dublin" não funciona, mas deixou claro que as regras internacionais devem continuar a aplicar-se no que diz respeito aos migrantes recolhidos no mar, num recado à recusa italiana em receber o Aquarius.

Os dois líderes estão ainda de acordo quanto à ideia de criar centros para migrantes e requerentes de asilo nos países que têm servido de ponto de partida para as viagens para a Europa, como é o caso da Líbia. A ideia não é nova, mas é agora retomada, com o argumento de que se evitam as travessias perigosas no Mediterrâneo e tráfico de seres humanos.

À espera da Cimeira do final do mês está também Angela Merkel. "Ela quer ter o tempo até à próxima cimeira europeia para discutir o tema (das migrações) com os parceiros europeus", diz ao Expresso o alemão Philipp Sälhoff. Para o analista, a chanceler alemã não vai ceder a pressões, nem ultimatos da CSU - o do partido irmão da CDU na Baviera - e para já venceu o braço de ferro, impedindo uma viragem mais dura da política de refugiados. Lembra que a crise desta semana entre CDU e CSU é inédita e não dever ser ignorada, mas acredita que o Governo alemão não cai, nem a CSU tem interesse nisso. O partido tem insistido em medidas mais duras contra migrantes e refugiados em resposta ao crescimento do partido de extrema-direita AFD na Baviera. O estado federal vai a eleições em outubro, uma politica migratória até poderia ajudar a União Social Cristã, mas uma queda do Governo não.

Dentro e fora de portas, Merkel deverá continua a defender uma política e uma solução comuns para o problema das migrações e dos refugiados. E o que o ministro do Interior alemão, Host Seehofer, pretendia poderia não só violar as leis europeias, mas também provocar um efeito dominó nos restantes países.

"Olhando para os estados que fazem fronteira com a Alemanha: o é que Áustria, Polónia, República Checa fariam se a Alemanha começasse a rejeitar pessoas, refugiados?", questiona Sälhoff. O analista diz que isso iria contra o Regulamento de Dublin, que "deixa claro que lidar com refugiados é um assunto europeu e deve ser resolvido por um acordo europeu".

Angela Merkel poderá tentar agora arrancar algum entendimento da Cimeira de líderes do final do mês, que ajude a estancar ainda mais o fluxo de refugiados e migrantes e, ao mesmo tempo, sirva de prémio de consolação em casa, mas Sälhoff lembra que há variáveis novas e ainda não testada no tabuleiro do jogo político europeu. "É difícil prever como é que vai funcionar com o novo governo italiano e também com o espanhol", diz o analista.

Ao fechar os portos italianos ao navio da organização não-governamental SOS Mediterranée e impedir o desembarque das mais de 600 pessoas resgatadas do Mediterrâneo, o novo Governo de Itália mudou o rumo do que tinha sido até aqui a postura italiana em termos de migração e refugiados. O país tem estado na linha da frente do problema, mas a nova coligação governativa, liderada pelos nacionalistas da Liga e o partido antissistema 5 Estrelas, está a testar uma nova abordagem, pressionando outros países a reagir.

A postura mais populista de Itália levou Espanha a oferecer-se para receber o Aquarius e quase provocou uma crise diplomática com França, quando o Emmanuel Macron classificou a resposta italiana de "cínica e irresponsável". Mas o encontro de hoje em Paris, entre o presidente francês e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, quis deixar para trás as tensões.

Quanto às mais de 600 pessoas a bordo do Aquarius, desembarcar em Espanha não significa uma autorização de entrada ou permanência no país ou na UE. O Governo espanhol deixava hoje claro que cada caso será analisado, para identificar quem é requerente de asilo e quem é migrante económico, e não exclui futuras expulsões. "Se houver quaisquer problemas, ou se forem repetentes, serão reenviados para os seus países de origem", adiantou um porta-voz do executivo de Madrid.