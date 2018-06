Líder talibã paquistanês morto em ataque dos Estados Unidos no Afeganistão

Mullah Fazlullah, chefe talibã paquistanês, foi morto num ataque com um aparelho militar não tripulado (drone) norte-americano no Afeganistão

O chefe talibã paquistanês Mullah Fazlullah foi morto num ataque com um aparelho militar não tripulado (drone) norte-americano no Afeganistão, disse esta sexta-feira à Associated Press um responsável do Ministério da Defesa afegão.

Segundo Mohammad Radmanish, porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão, o chefe talibã foi atingido na quinta-feira quando se encontrava na companhia de outros dois elementos do grupo radical, que também morreram.

De acordo com um comunicado atribuído ao porta-voz das forças dos Estados Unidos no Afeganistão, tenente-coronel Martin O'Donnell, os militares norte-americanos levaram a cabo um "ataque contraterrorista" na região de fronteira com o Paquistão atingindo "um alto responsável de uma organização terrorista".

O comunicado refere-se ao ataque, mas não indica a identidade das pessoas atingida.

O porta-voz do Ministério da Defesa afegão precisou, no entanto, que o ataque ocorreu no Distrito de Marawara, perto da fronteira.