Índia. Chefe de redação executado à saída do jornal "Rising Kashmir" em Caxemira

Um jornalista veterano e dois guarda-costas foram assassinados na quinta-feira à noite em Srinagar, em Caxemira, uma região governada pela Índia. Shujaat Bukhari, diretor do jornal "Rising Kashmir", foi atingido à saída da redação, conta a Al Jazeera. Os atiradores ainda não foram identificados.

Uma testemunha disse à Al-Jazeera que Bukhari tinha acabado de entrar no carro quando foi atingido várias vezes à queima-roupa alegadamente por três indivíduos. A polícia local informou que o jornalista e um dos guarda-costas morreram à chegada ao hospital, enquanto o outro segurança não resistiu aos ferimentos mais tarde.

Rising Kashmir

As autoridades não sabem quem são os autores do crime mas estão a tratar o caso como um “ataque terrorista”. Bukhari foi vítima de tentativa de assassínio em 2000, por isso contava com a presença de guarda-costas desde então.

O vice-diretor executivo do Comité para a Proteção dos Jornalistas considera que este ato representa “um ataque gritante à liberdade de imprensa”. Robert Mohoney diz ainda que os jornalistas têm sido vítimas de ameaças em Jammu e Caxemira, pelo que pede agora uma investigação e consequências para travar essa tendência.