Emails de Clinton. Ex-diretor do FBI foi “insubordinado” mas não teve motivações políticas, conclui relatório

O ex-diretor do FBI, James Comey, foi “insubordinado”, mas não agiu com motivações políticas no caso dos emails de Hillary Clinton. Esta é a principal conclusão de um relatório divulgado na quinta-feira pelo inspetor geral do Departamento de Justiça dos EUA, Michael Horowitz.

No documento de 500 páginas, Comey é criticado por ter discutido publicamente, numa conferência de imprensa e em cartas enviadas durante a campanha presidencial de 2016, a investigação sobre o uso de Clinton de um email privado para tratar informação classificada. O relatório critica duramente a atuação do antigo diretor do FBI ao ignorar a política de longa data de não discutir publicamente investigações em curso, deitando por terra a defesa de Comey nos últimos meses.

No entanto, a conclusão de que Hillary Clinton não deveria ser processada não é contestada no relatório. A investigação foi uma presença constante na campanha que opôs Clinton a Donald Trump, mas não foi encontrada qualquer prova de que opiniões políticas no seio do FBI tivessem influenciado a decisão de não processar.

James Comey é criticado por ter quebrado a cadeia de comando e por, de caminho, ter minado a confiança do público no FBI, propagando dúvidas sobre o modo como a agência federal de investigação lidou com o caso dos emails de Clinton.

“Algum trabalho a fazer”

Dois anos depois, o caso continua a ser motivo de aceso debate. Os apoiantes de Hillary responsabilizam Comey pela derrota eleitoral da candidata democrata, enquanto o Presidente Donald Trump acusa Comey e os seus agentes de conspirarem para ilibarem Clinton de quaisquer irregularidades.

Em resposta, o atual diretor do FBI, Christopher Wray, reconhece que há “algum trabalho a fazer”, mas defende a instituição que dirige. “Nada neste relatório impugna a integridade da nossa força de trabalho como um todo ou do FBI como uma instituição.”