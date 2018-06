Aquarius. O som do mar nem sempre é uma obra de arte

“Som de mar”, lê-se ao fundo na parede branca e sem graça da antiga sede da equipa de vela Alinghi, no porto de Valência, em Espanha. O que é aquele “som de mar”? É uma intervenção artística no que parece ser um edifício abandonado, uma homenagem à cidade de Valência - que se diz nascida sob a proteção do mar. É ali que mais de 600 pessoas vão procurar abrigo. Onde vão encontrar proteção. E a elas, se lhes perguntarmos o que é “som de mar”, a resposta não será: “é uma obra de arte”. Elas sim, conhecem o verdadeiro “som de mar”. Há quase uma semana que vivem com ele. Há quase uma semana que não têm como fugir dele.

As letras coloridas pintadas na parede branca estão agora mais difíceis de ver. Esta sexta-feira, a meio da tarde, o pavilhão vazio começou a encher-se com voluntários da Cruz Vermelha a entrarem e a saírem carregados com caixotes, mesas ou cadeiras. O navio Aquarius, operado pela organização não-governamental franco-alemã SOS Mediterrenee e pelos Médicos Sem Fronteiras, acompanhado pelos navios Orione e Dattilo, da marinha italiana, deve chegar ao porto dentro de dias e é ali que, por algumas horas, as pessoas vão ficar. Será pouco tempo, porque depois vão ser encaminhadas para albergues e apartamentos.

“Há uma primeira fase, da qual está encarregue a Cruz Vermelha, que vai tratar de toda a parte humanitária, dos primeiros cuidados de socorro no porto de Valência”, explica ao Expresso Jaume Durá, coordenador da Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado (CEAR). “Depois, vai ser tratada a questão da identificação, as pessoas vão ser organizadas e repartidas pela província de Valência, por Bilbao, Madrid, pelos sítios que se disponibilizaram para as receber. O trabalho do CEAR começa depois: no acolhimento e inclusão das pessoas”.

A segunda fase passa sobretudo pelo acompanhamento jurídico e pela ajuda social e psicológica. Depois, é preciso ensinar-lhes a língua e dar-lhes formação para que mais tarde possam procurar emprego.“ São pessoas que chegam de países onde sabemos que muita gente é torturada, maltratada, vítima das máfias ou violada. As mulheres são as que mais sofrem. O que queremos é acompanhá-las nos primeiros tempos para depois seguirem sozinhas.”

Além de ser a primeira vez que Espanha oferece refúgio a um barco em águas internacionais, esta é também uma das maiores operações do género no país. É frequente navegarem até à costa embarcações mais pequenas. “A diferença é que normalmente não há preparação.”Normalmente, não há dia nem hora marcada. As pessoas chegam apenas. Tenho a certeza que esta semana vão chegar outros barcos pequenos noutros lugares da costa”, diz Jaume Durá.

Entrarem na Europa de barco, resgatadas do Mar Mediterrâneo, não faz destas 629 pessoas refugiadas. Podem sê-lo ou não. O processo para atribuir o estatuto é demorado - Jaume Durá conta que alguns demoram mais de um ano - e arranca com um pedido de asilo. “Só através de entrevistas pessoais e avaliação individual percebemos o que as pessoas passaram, o que aconteceu no país para fugiram. Só assim, e com a tradução adequada, conseguimos saber se se trata ou não de um refugiado. Não é algo que possa ser feito em minutos no porto de Valência logo após o desembarque.” Mas não ser refugiado, também não faz deles necessariamente migrantes. “Neste momento, são apenas que vão chegar de barco à Europa e viveram momentos traumáticos.”

“Com Rajoy não teria acontecido de certeza”

Para Jaume Durá, a disponibilidade mostrada por Espanha é um “ato de solidariedade” que prova que o Governo, agora liderado por Pedro Sánchez, está aberto a uma nova abordagem à chegada de refugiados e migrantes

“Foi um claro sinal de solidariedade. Era um barco que estava em alto mar e onde as pessoas podiam ter morrido. Itália não os queria e Espanha disse que sim. É um gesto muito positivo, mas é preciso continuar a trabalhar todos os dias, saber o que se passa com estas pessoas depois”, diz. “Com Mariano Rajoy isto não teria acontecido de certeza. Sabemos bem que a política de Rajoy não era simpática para os migrantes e refugiados. Estava definida uma quota para acolher refugiados da Grécia e Itália, por exemplo, e Espanha apenas cumpriu 14% ou 15% quando podia ter feito muito mais do que isso.”

Depois da rejeição de Itália e Malta, Sanchéz ofereceu quase de imediato o porto de Valência para receber o barco, justificando que era sua “obrigação ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma as obrigações do direito internacional”.

Também entre os valencianos se nota uma maior preocupação. Nos últimos dias, sobretudo a Cruz Vermelha tem recebido um grande número de doações em dinheiro e géneros – ainda não estão contabilizados.“As pessoas estão cansadas das imagens da guerra e das pessoas a morrerem no Mediterrâneo. Não podemos tolerar que as pessoas morram no mar. Há muita gente a ajudar, mas o problema é que esta solidariedade deveria ser contínua. Agora, há um barco a chegar, mas muitos milhares vieram antes para Espanha. E essas pessoas também estão cá”, sublinha Jaume Durá.

No total dos três navios estão 629 pessoas, incluindo 123 crianças desacompanhadas e seis grávidas. Há mais de 20 nacionalidades diferentes, mas todos partiram para o Mediterrâneo do mesmo lugar: a Líbia.

Quando estiver a ler este texto, já o Aquarius deixou há muito a costa da Sardenha. Há de seguir para as Baleares e, por fim, atracar no porto de Valência, em Espanha. Está a navegar a qualquer coisa como dez quilómetros por hora. Já passou o meio caminho e com ele seguem o Orione e o Dattilo.