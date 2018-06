Procuradoria de Los Angeles cria equipa para investigar acusação de assédio contra Sylvester Stallone

O ator norte-americano Sylvester Stallone está a ser investigado pelo crime de alegado abuso sexual, num caso que remonta à década de 1990.

O anúncio foi feito à AFP pelo porta-voz do gabinete do procurador de Los Angeles. Greg Risling acrescentou que o caso foi apresentado pela polícia de Santa Mónica, na Califórnia, que já em dezembro do ano passado anunciara estar a investigar uma denúncia de abuso sexual durante as filmagens de “Over the Top” de uma adolescente que na altura teria 16 anos. O porta-voz não avançou, contudo, mais detalhes sobre a abertura do processo.

O caso remonta à década de 1990, tendo Sylvester Stallone sido acusado por uma mulher de assédio sexual. O ator nega as acusações, conforme fez saber o seu advogado, Martin Singer, à CNN, segundo o qual se tratou de uma “relação consentida”. “Não é apropriado arruinar a vida de alguém desta forma. Divulgar esta informação dá a entender que de facto há aqui alguma coisa e isso é ultrajante”, acrescentou o advogado.