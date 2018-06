Pelo menos 13 mortos e 12 desaparecidos após naufrágio na Indonésia

Um naufrágio perto da ilha de Celebes, na Indonésia, fez pelo menos 13 mortos. As autoridades estão a investigar se a embarcação teria passageiros a mais

Pelo menos 13 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas sequência de um naufrágio de uma embarcação na ilha Celebes, na região central da Indonésia, anunciaram esta quinta-feira órgãos de comunicação locais. De acordo com as equipas de socorro no local, 24 passageiros foram resgatados com vida e estão a ser tratados em hospitais da região.

O barco zarpou na tarde de quarta-feira de Makassar, no sul da ilha, com destino à ilha Barrang Lompo, 15 quilómetros a noroeste do ponto de partida. O diretor da agência local para desastres disse ao portal de notícias "Republika.co.id" que o barco virou-se após ser atingido por uma onda provocada pelo mau tempo.

As autoridades já anunciaram que vão investigar se o barco transportava mais passageiros do que o legal permitido. Dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos naquele país na sequência de acidentes marítimos provocados pelo mau tempo, infraestruturas precárias e sobrecarga de passageiros e mercadorias.

O barco é o principal meio de transporte na Indonésia, arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas e com uma população de 260 milhões de habitantes.