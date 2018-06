Engenheiro britânico suspeito de passar segredos à China

Em causa estão informações sobre o avião de combate F-35B, do construtor norte-americano Lockheed Martin, com o qual a Rolls-Royce trabalhou

Um engenheiro britânico está sob investigação por suspeitas de ter passado à China informações consideradas classificadas sobre um novo avião de combate furtivo, revelou a imprensa britânica. De acordo com o The Sun, Bryb Jones, 73 anos, antigo engenheiro na fabricante de motores Rolls-Royce, foi detido, interrogado e de seguida libertado na terça-feira, depois de os serviços secretos britânicos (MI5) terem recebido informações de que ele terá passado segredos de Estado a Pequim.

Em causa estão informações sobre o avião de combate F-35B, do construtor norte-americano Lockheed Martin, com o qual a Rolls-Royce trabalhou. A polícia londrina, citada pela France Press, apenas referiu que um homem foi detido para averiguações, sem indicar a identidade nem as suspeitas que sobre ele recaem.

O F-35B, que permite descolagem e aterragem na vertical, deverá tornar-se, nos próximos trinta anos, no principal avião de combate das forças britânicas.