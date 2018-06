Ivanka Trump e Jared Kushner ganharam pelo menos 70 milhões de euros em 2017

A filha e o genro de Donald Trump ganharam pelo menos 82 milhões de dólares (cerca de 70 milhões de euros) em 2017, segundo dados oficiais baseados nas declarações que apresentaram. Enquanto Ivanka Trump terá recebido 12 milhões de dólares (10,22 milhões de euros), para Jared Kushner a soma foi bastante superior: 70 milhões (59,6 milhões de euros). Isto no primeiro ano em que ambos ocuparam cargos de assessores oficiais seniores, embora não remunerados, do Presidente dos Estados Unidos.

O facto de manterem negócios que envolvem extensas ligações nacionais e internacionais ao mesmo tempo que exercem funções oficiais tem sido bastante criticado, inclusivamente por especialistas em ética governamental que trabalharam para anteriores presidentes. Os numerosos produtos da marca Ivanka são produzidos em fábricas que ficam no estrangeiro, em países como o Bangladesh e a Indonésia, onde frequentemente se põem questões sobre condições de trabalho, e não só. Outro país, a China, aprovou recentemente uma série de marcas Ivanka para produtos diversos, o que muita gente viu como um favor ao seu pai.

Kushner, por sua vez, é dono de milhares de apartamentos e tem negócios com investidores estrangeiros que levantam suspeitas; ainda há meses se soube que, pouco antes de Trump aprovar publicamente em 2017 o bloqueio de vários países vizinhos do Qatar a esse país, Kushner tinha tentado obter um financiamento substancial desse país, sem conseguir. Ainda por cima, para adensar os conflitos de interesse, ele é o enviado especial de Trump para o Médio Oriente.

Embora reporte bens no valor de 174 milhões de dólares (148 milhões de euros), o valor total do seu património poderá atingir 710 milhões (605 milhões de euros), segundo a CNN. Ivanka, por sua vez, terá uma fortuna pessoal de pelo menos 75 milhões (64 milhões de euros). As dívidas de ambos são igualmente elevadas, com empréstimos que nalguns casos chegam às dezenas de milhões.

Um porta-voz de Abbe Lowell, o advogado de ambos para questões de ética, explicou à imprensa que os valores não se alteraram no último ano. "As mudanças refletem sobretudo o modo como têm de ser feitas as declarações, mais do que quaisquer diferenças substanciais em bens ou passivos".