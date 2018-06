Homem faz dois reféns em Paris e ameaça ter uma bomba

O sequestrador exige contactar a embaixada do Irão

DR

Um homem que diz estar armado e dispor de uma bomba fez nesta terça-feira dois reféns em Paris, de acordo com o jornal Le Figaro. Porém, o jornal Le Parisien referiu que estão em causa três reféns.

Um dos reféns foi libertado e está sob a proteção dos bombeirtos que se encontram no local. Antes de ser libertado, este refém foi aspergido com gasolina e espancado pelo sequestrador, segundo uma fonte da polícia.

O alerta foi dado às 15h50 desta tarde. A rue des Petites-Écuries, no décimo bairro da capital francesa onde estão instalados os escritórios da empresa em que o sequestrador se barricou, foi evacuada. O sequestrador exige contactar a embaixada do Irão.

A Brigada de Intervenção Rápida (BRI) e a Companhia de Segurança e Resposta de Paris encontram-se no local. O setor está cercado pela polícia, mas as autoridades dizem desconhecer, ainda, as motivações do homem.

A empresa que tem sede no número 45 daquela artéria parisiense é uma agência publicitária que trabalha com YouTubers célebres como Cyprien, Norman e Squeezie, que, segundo o Le Figaro, não se encontram no edifício.

A polícia já iniciou negociações com o sequestrador, refere o mesmo jornal.

[Em desenvolvimento]