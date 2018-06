Uma imagem que vale mil palavras (feias)

Todas as fotografias, por definição, captam um momento, mas algumas captam-no melhor do que outras. A imagem de Donald Trump na cimeira do G7, que reúne os sete países mais ricos do mundo, com uma expressão tipicamente amuada e os braços cruzados, rodeado por líderes políticos e assessores, e com a chanceler alemã inclinada na sua direção quase como quem o repreende, correu mundo fora instantaneamente.

A impressão geral é a de que captou bem o ambiente de tensão que levaria Trump, já depois de partir, a retirar a sua assinatura do acordo final da cimeira. O Expresso pediu a quatro especialistas - três conhecedores de fotografia e um diplomata veterano - que comentassem a imagem e a sua força. Seguem-se os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa, um diplomata familiarizado com os meandros deste tipo de encontros, da professora de fotografia e cultura Margarida Medeiros, do artista José Maçãs de Carvalho e do fotojornalista do Expresso António Pedro Ferreira.

“A atitude relutantemente arrogante face à tutora do mundo”

Francisco Seixas da Costa, Embaixador

“Aquela fotografia é típica das cimeiras. Aquilo são manifestamente os líderes a discutirem um texto que foi preparado pelos seus staffs e a afinarem as últimas frases. Um ambiente informal à volta de um texto. O que tem graça ali é centrar-se no Trump e na senhora Merkel. O maior obstáculo estava à sua frente e ela assume a liderança da vontade de fazer o texto. Ele, aliás, concordou, mas acabaria por recusá-lo.

A foto é excelente. É uma “trouvaille”, sob vários ângulos. Ela própria simboliza o estado atual do relacionamento entre as potências. Desde logo, a circunstância de Trump estar contra todos. A atitude relutantemente arrogante face a um mundo que ali aparece tutelado pela senhora Merkel.

A posição europeia está representada de forma muito alargada. Tirando a Europa e os EUA, é só o Canadá e o Japão. Trump é o “troublemaker”, Merkel está a fazer o diálogo. Estas fotos normalmente não saem a público. Ali deixaram entrar o fotógrafo, o que é raro num ambiente daqueles. Uma circunstância um pouco estranha.”

“Uma imagem que consegue transmitir muitos códigos”

Margarida Medeiros, Professora de fotografia e cultura no departamento de Ciências da Comunicação da FCSH (Universidade Nova)

“Aquela imagem é uma prova de que a fotografia continua a ser um media bastante interpelativo, capaz de sugerir, com o seu motivo, muitas ideias. Ao mesmo tempo, também é suficientemente vaga, para ser suscetível de muitas interpretações. Tem um poder real e material ao mesmo tempo. Podemos acrescentar-lhe várias leituras. Trump está numa posição mais baixa. Merkel de pé, com as mãos em cima da mesa.

Quando se quer dar imagem de um político em crise, usa-se uma foto tirada a partir de cima. Quando é bem sucedido, tira-se de baixo. Apesar de aparentemente se tratar de uma linguagem crua, não é nada disso. Aquela imagem consegue transmitir muitos códigos. Trump está sentado numa cadeira, ela de pé a ralhar com ele. A posição mais alta, com as mãos em cima, ligamo-la inconscientemente a uma ideia de autoritarismo.

A história da fotografia está cheia dessas coisas. Aquela imagem do Kennedy com os filhos pequenos, por exemplo. No caso de Trump e de Merkel (ao contrário das imagens de Kennedy, provavelmente), não há encenação. Há é um ponto de vista da fotografia.

É uma boa fotografia em termos de fotojornalismo, com um potencial muito apelativo, uma associação muito clara em relação aos códigos da nossa cultura.

Há uma fotografia de que me lembro imediatamente, embora não tenha nada a ver. Uma fotografia de Cartier-Bresson que mostra uma funcionária de um campo de concentração nazi que acaba de ser apanhada e está com um ar amuado. Alguém aponta e parece dizer, ela está a esconder-se, mas é ela.

“Posição de poder e posição condizente com a retórica de dono de casino”

José Maçãs de Carvalho, Artista e professor da Universidade de Coimbra

A fotografia mostra uma atitude displicente e completamente oposta ao que nós pensamos do poder da maior potência mundial. É uma imbecilidade. Merkel está naquela posição por acaso. O que há a relevar é a ausência de uma posição de estado em Trump. Coincide com a retórica que ele usa, de dono de casino de Las Vegas.

A fotografia introduz uma subalternidade. Os outros líderes têm uma posição vertical condizente com o poder que têm. A posição de Trump é disparatada. E o pior é que a magistratura dele vai ficar marcada pelo desanuviamento das duas Coreias. Não tem nada a ver com a postura do seu governo.

Do ponto de vista fotojornalístico, é uma boa fotografia. Mais do que informativa, é substantiva em relação à subalternidade conceptual, à atitude sensacionalista, de superfície, que é a de Trump.”

“O réu e a inquisidora”

António Pedro Ferreira, Fotojornalista do Expresso

“Enquanto fotografia, não é extraordinária. Lembra um pouco certos filmes americanos sobre gangsters dos anos 40, mas vive de sabermos quem são as personagens. Se fosse um tribunal, Trump estaria a ser julgado e Merkel seria o inquisidor principal.

Quem está mais iluminada é ela, com uma luz que, embora mal dirigida, a faz destacar-se das outras personagens. Acho que é uma luz com uma temperatura de cor mais baixa. Ou seja, azulada. Faz imediatamente pensar no filme “O Anjo Azul”, de Sternberg.

O espantoso é que a imagem foi feita por um fotógrafo que integrava a comitiva de Merkel. Não era possível fazer-se numa conferência de imprensa. O ângulo do qual foi tirada só pode ser ocupado por um único fotógrafo. Essas fotografias, feitas no chamado regime de “pool”, são distribuídas depois por quem as fez (ou pela agência para a qual trabalha) pelas outras agências.

A imagem está longe de remeter para os clássicos do Barroco ou do Renascimento. As personagens nem sequer são tratadas com uma perspetiva clássica. Mas, se fosse uma última ceia, não haveria dúvida de quem era o Judas, que sai da reunião depois de ter combinado tudo e vai ao Twitter destruir o que combinou.