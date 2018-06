No Aquarius, a comida só chega para mais uma refeição

Há mais de 72 horas que 629 pessoas estão em alto mar no Mediterrâneo. Não sabem quantas mais horas ali vão ficar, algures entre a costa de Itália e a de Malta. Estão paradas sem terem um porto seguro para onde ir. O navio Aquarius, que pertence a uma organização não governamental europeia, está sobrelotado. Há pessoas a mais e mantimentos a menos – e isso vai piorar nas próximas horas. Estima-se que a comida disponível a bordo só chegue para mais uma refeição.

Através das redes sociais, a SOS Mediterranee e os Médicos Sem Fronteiras, as duas ONG a bordo que estão a dar apoio às pessoas resgatadas, têm divulgado detalhes sobre a operação. Asseguram que ainda não há porto seguro definido para atracarem, apesar de ao longo do dia Espanha se ter disponibilizado para acolher o navio e os passageiros em Valência.

Em declarações ao Expresso, fontes de ambas as organizações explicam que a viagem até Valência demoraria entre três e quatro dias e que essa opção não é, de momento viável, uma vez que o navio está sobrelotado e não é possível garantir a segurança das pessoas a bordo.

Na madrugada de sábado para domingo, o Aquarius resgatou centenas de pessoas em seis operações de salvamento diferentes. Entre as 629 pessoas que se encontram a bordo incluem-se 123 menores de idade desacompanhados, 11 crianças e sete grávidas. Depois da noite de resgate, o Aquarius começou navegar para norte.

Foi nessa altura que começaram as informações contraditórias na imprensa italiana, com as autoridades a garantirem que tinham pedido a Malta para assegurar a chegada das 629 pessoas. “No entanto, não recebemos formalmente qualquer ordem para ir para Malta. Ao final da tarde, a coordenação de resgate marítimo de Roma mandou-nos parar e esperar a 35 milhas náuticas de Itália e a 257 milhas náuticas de Malta”, garante a SOS Mediterranée.