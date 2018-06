Nápoles abre as portas ao barco com 629 migrantes que Governo italiano impediu de atracar

O presidente da Câmara de Nápoles, Luigi De Magistris, disse este domingo que a cidade está pronta para receber o “Aquarius”, o barco da organização não-governamental SOS Mediterrâneo, com 629 migrantes a bordo. A embarcação foi impedida pelo Governo italiano de atracar em Reggio Calabria, no sul de Itália.

“Se um ministro sem coração deixa morrer no mar mulheres grávidas, crianças, idosos, seres humanos, o porto de Nápoles está pronto a acolhê-los. Nós somos humanos, com um coração grande. Nápoles está pronta, sem dinheiro, a salvar vidas humanas”, escreveu no Twitter.

Depois de Magistris, também os presidentes das Câmaras de Messina e de Palermo se mostraram disponíveis para atracar o barco nas suas cidades.

No domingo, o ministro do Interior, Matteo Salvini, enviou uma carta urgente às autoridades maltesas, explicando que o “Aquarius”, com pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, se encontra a 43 milhas náuticas de Malta (quase 80 quilómetros), pelo que a obrigação de desembarque dos migrantes não pertence aos italianos.