Iraque. Fogo destruiu boletins de voto das legislativas que iam ser recontados

O incêndio que consumiu um armazém em Bagdade onde estavam os boletins de voto das legislativas iraquianas teve origem criminosa, disse o ministro do Interior do Iraque, Qassem al-Araj, citado pelas agências internacionais: “Não existe qualquer dúvida de que isto foi um ato deliberado e eu estou pessoalmente a investigar, juntamente com a polícia criminal e a comissão de investigação encarregue deste caso”.

As autoridades iraquianas iam recontar 10 milhões de boletins de voto – das eleições legislativas de 12 de maio – na sequência de alegações de fraude, por parte do líder nacionalista xiita Muqtada Sadr.

O Parlamento ordenou uma recontagem manual dos votos na última quarta-feira. Quase todos os boletins que iriam ser recontados, estavam guardados nos armazéns do Ministério do Comércio em Al-Roussafa, circunscrição oriental da cidade iraquiana de Bagdade, onde ocorreu um incêndio este domingo.

Recorde-se que o Conselho Supremo da Magistratura tinha anunciado a nomeação de nove juízes encarregues da supervisão da contagem e da substituição dos membros da comissão eleitoral.

A agência France Press afirma que a maioria das urnas não foi atingida pelas chamas. O porta-voz do Ministério do Interior, o general Saad Maan, afirmou aos jornalistas que "o material eleitoral, entre o qual, possivelmente, urnas de voto, foi queimado, mas a maioria das urnas encontra-se noutro edifício e, por agora, preservada"; na zona destruída pelo incêndio votaram cerca de 60% dos cerca de dois milhões de eleitores de Bagdade.