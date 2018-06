França e Bélgica reforçam seguimento de presos radicalizados após libertação

França e Bélgica comprometeram-se nesta segunda-feira a reforçar a cooperação no seguimento dos presos radicalizados na saída da prisão, após cumprirem pena, tarefa considerada pelos dois países como um "grande desafio", referiu o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe.

Depois de ter reunido com o seu homólogo belga, Charles Michel, o chefe do Governo francês declarou que anteciparão a saída dos detidos por infrações terroristas relacionadas com o islamismo radical, assim como naqueles em que a radicalização foi constatada.

Em conferência de imprensa conjunta, Edouard Philippe assinalou que os dois países adotam uma harmonização, por parte dos seus respetivos serviços competentes, das modalidades de notificação sobre os presos radicalizados à saída da prisão. O primeiro-ministro de França considerou essencial a colaboração contra a radicalização no âmbito carcerário e avançou que, a nível europeu, ambos os países defenderão "com determinação o reforço dos controlos nas fronteiras exteriores da União Europeia, em concreto na questão de um possível retorno de combatentes terroristas estrangeiros".

No passado dia 6, a ministra da Justiça de França, Nicole Belloubet, indicou que, entre este ano e o próximo, serão libertados em França cerca de 450 presos, que já cumpriram penas por terrorismo 'jihadista' ou condenados por outros delitos e que se encontravam também sinalizados por radicalismo. Os condenados por terrorismo que vão sair das prisões cumprem penas sobretudo por formação de parte de redes de envio de combatentes para territórios que estavam controlados por grupos 'jihadistas' na Síria e no Iraque.