Candidaturas a apoio para jovens viajarem na UE arrancam na terça-feira

Os jovens da União Europeia (UE) com 18 anos podem candidatar-se a partir de terça-feira e até dia 26 a um bilhete que lhes permite viajar num máximo de 30 dias e visitar até quatro Estados-membros.

A partir de terça-feira às 12h (11h de Lisboa) e até à mesma hora de dia 26, os jovens de 18 anos podem candidatar-se a um bilhete que lhes dá a oportunidade de partir à descoberta da UE entre julho e o final de outubro de 2018, ao abrigo do programa DiscoverEU.

Com um orçamento de 12 milhões de euros para 2018, pretende-se que a iniciativa DiscoverEU dê a pelo menos 20 mil jovens a oportunidade de viajarem pela Europa este ano, sendo os bilhetes repartidos pelos 28 Estados-membros, com quotas fixadas tendo por base a população em relação ao total da UE.

A primeira fase de candidaturas atribuirá bilhetes para viajar de comboio, ferry, autocarro e, excecionalmente, avião a 15 mil jovens, com um valor médio de 255 euros.

Estão previstas exceções no montante para residentes nas regiões ultraperiféricas, como Açores e Madeira, para os quais as regras gerais só se aplicam no momento em que chegarem ao continente europeu.

Uma segunda fase, com pelo menos cinco mil bilhetes, terá início no outono de 2018.

No próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, a Comissão Europeia propõe o alargamento do DiscoverUE, com um orçamento de 700 milhões de euros, a mais 1,5 milhões de jovens de 18 anos.