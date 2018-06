Apresentadora da Fox refere-se a cimeira Kim-Trump como “encontro entre dois ditadores”

A apresentadora do programa “Fox & Friends” da Fox News, Abby Huntsman, pediu desculpas aos telespectadores no domingo depois de se referir à cimeira entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como “aquele encontro entre os dois ditadores”.

No momento em que se viam imagens em direto da aterragem do avião presidencial em Singapura, Huntsman pediu um comentário a Anthony Scaramucci, que foi diretor de comunicações da Casa Branca no verão passado durante apenas 11 dias.

“Anthony, fale-nos deste momento. Quero dizer, isto é História. Estamos a viver a História. Independentemente do que aconteça naquele encontro entre os dois ditadores, o que estamos a ver agora mesmo é História”, disse. O interlocutor não se terá apercebido do erro e respondeu normalmente à anfitriã.

Mais tarde no programa, Huntsman pediu desculpas, referindo que “na televisão em direto nem sempre se diz as coisas com perfeição”. Em resposta às críticas online que o caso entretanto motivou, a apresentadora de televisão acrescentaria ainda: “Nunca disse que era um ser humano perfeito. Todos nós temos escorregadelas na vida, eu tenho muitas. Agora, vamos seguir em frente para coisas que realmente interessam”.