Secretismo e segurança na chegada de Kim Jon-un a Singapura

Kim Jong-un já está em Singapura para a cimeira de terça-feira com Donald Trump. O líder norte-coreano foi, este domingo, recebido no aeroporto de Changi, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Sigapura, Vivian Balakrishnan, e partiu em modo 'camuflado'. Um secretismo habitual e que faz parte dos seus rigídos procedimentos de segurança.

A chegada foi anunciada através de uma fotografia oficial, divulgada pelo Governo de Singapura. Segundo o jornal "The Guardian", não é certo o que se terá passado a seguir. Uma limousine preta, à prova de balas e de fogo, decorada com bandeiras da Coreia do Norte, dirigiu-se do aeroporto até ao mítico hotel St. Regis, seguida de outros seis veículos igualmente pretos e de vidros fumados. Não se sabe se Kim seguia nessa limousine.

Já a CNN assegura que o ditador ficou mesmo instalado no St. Regis. Uma equipa da estação de televisão estava no local quando Kim chegou, protegido por 20 seguranças. Antes disso, outra equipa de segurança norte-coreana tinha assumido posições dentro do hotel, de forma a criar um escudo de segurança em torno do líder.

A CNN conta que, na altura da chegada, os hóspedes do hotel foram proibidos de andar com telemóveis e malas e tiveram de ficar sentados. Kim Jong-un terá ido, sem ser reconhecido, direto para o elevador. Logo depois, uma comitiva de autoridades norte-coreanas chegaram, incluindo a sua irmã mais nova, Kim Yo Jong.

No início do mês, o jornal "Straits Times" noticiou que quatro BMW blindados tinham sido isentos, pelo Governo de Singapura, de certas regras de trânsito até dia 30 de junho. Suspeita-se que sejam carros trazidos da Coreia do Norte: não é de estranhar já que Kim Jong-un costuma andar sempre com a sua equipa de guarda-costas.

Umas horas depois do jato do líder norte-coreano ter aterrado no aeroporto de Changi, Kim Jong-un reuniu-se com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, a quem terá agradecido a organização.

A cimeira, que junta Kim Jong-un e Donald Trump para resolver um impasse sobre o nuclear nuclear de Pyongyang, foi antecedida por ameaças de cancelamentos.