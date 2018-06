“Pensei que o Daesh era como nos vídeos”

Sonia Khediri é uma das jovens europeias que se radicalizaram nas redes sociais e viajaram para a Síria para se unirem às fileiras do autodenominado Estado Islâmico (Daesh). Tinha apenas 17 anos quando abandonou Treviso, na província de Veneza. Conhecera através do Facebook um tunisino, seu futuro marido, e decidiram juntar-se em Istambul para viajar ao coração do califado proclamado pelos radicais.

Os dois primeiros meses separaram-nos. Ele recebeu “os estudos”, enquanto ela o esperava numa casa com outras mulheres vindas de várias partes do mundo e os respetivos filhos. “Francesas, americanas, alemãs, britânicas, marroquinas, belgas…” Depois reuniram-nos e deram-lhes um apartamento em Raqqa. Trabalhavam os dois, rezavam e, no tempo livre, iam ao parque ou a restaurantes à noite.

O marido administrava uma escola, até que um dia o mandaram seguir para a frente. Ele negou-se. “Se não lutasses, matavam-te.” Sonia confessa que nada voltou a ser igual: o marido ficava sempre em casa, tinha medo de ser assassinado, mas fugir era quase impossível, porque cada movimento estava controlado. Meses mais tarde foi assassinado por um drone, numa noite em que deixou o wi-fi ligado. Naquele momento Sonia ainda não sabia que estava grávida do seu segundo filho, o que impediu o grupo jiadista de a casar com outro homem. Foi denunciada por contrabandistas, a quem pagara 4000 dólares (3400 euros) para fugir para a Turquia.

Aos 21 anos é viúva e vive com dois filhos num campo-prisão com outras dezenas de mulheres do Daesh, cerca de 40 quilómetros a norte da cidade de Raqqa, que foi capital do Daesh na Síria até ao passado mês de outubro. Estão afastadas dos demais refugiados deste campo administrado com apoio da ONU, onde vivem pelo menos 5000 deslocados. A maioria teve de fugir de sua casa na Síria e no Iraque, devido às perseguições, à violência e à destruição levada a cabo pelo grupo jiadista.

Noutro campo, também gerido pela ONU, há duas jiadistas portuguesas. Como o Expresso noticiou em abril, Catarina Almeida e outra mulher de identidade desconhecida foram detidas pelas forças curdas há meses e ficaram retidas em Roj com familiares.

Sonia mostra-se desiludida. “Pensávamos que o Daesh era o verdadeiro Islão. Que era como nos vídeos, que ajudava a gente e as crianças. Mas depois de três meses demo-nos conta de que era ao contrário. A única coisa igual era a maneira de vestir e o niqab [véu que só mostra os olhos]”.

“Não queríamos um Islão assim”

Como as restantes mulheres do campo, Sonia nega ter assistido às matanças e assassínios do Daesh. As que viram tudo pensaram que era propaganda ocidental contra o grupo. “Tínhamos visto muita coisa na TV mas não acreditávamos. Queríamos a nossa religião na Síria”, argumenta Nawel Hasani, francesa de 22 anos que chegou ao país em 2016, na companhia do marido, e que, como Sonia, faz parte do grupo de europeias que acabou nas mãos das Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla inglesa).

Também há alemãs, dinamarquesas, russas, turcas, azeris, tchetchenas, sauditas, marroquinas, egípcias... segundo Nawel, tudo mudou ao nascer o filho. “Aquela vida não era a que queríamos, não queríamos um Islão assim. Ali vivia gente muito estranha, tinham um comportamento estranho.” “Por agora, os seus governos não as querem. Estão nestes campos até que se resolva a situação”, explica o porta-voz das SDF nesta zona de Rojava, nome que os curdos dão à região síria onde são maioria. O estatuto destas mulheres, contra quem não há acusações, é diferente do dos homens, que estão presos enquanto são investigados.

“Só falei com os curdos. Foram eles que me fizeram perguntas, mas não vi nenhum alemão”, explica Elina Frizler, uma das duas germânicas do campo. Chegou à Síria em 2012 com o marido, alemão de origem turca, que a persuadiu a ir ajudar órfãos e lutar contra Bashar al-Assad. Nada correu como tinham planeado: acabaram prisioneiros e foram passando de grupo em grupo até irem parar a Raqqa. “Tenho medo que nos enfiem numa prisão.”

Escravas sexuais

Foi vítima da violência do segundo marido, afegão com quem casou por ter sido enganada pelos extremistas. Disseram-lhe que com ele poderia sair da Síria e viajar para o Afeganistão. “Foi um inferno, batia-me, maltratava-me... está na cadeia e espero nunca mais ter de o ver. Os jiadistas afirmavam que não fazia mal dormir com uma mulher à força. Nunca consegui entender que fizessem de nós escravas sexuais”, explica Elina, que acrescenta: “Essa vida não era para mim. Eu sei que o Islão é diferente”.

Das pequenas colinas que rodeiam o campo, homens armados das SDF vigiam as mulheres. Mais do que um ataque, receiam revoltas entre elas. Estão divididas em dois grupos: as que ainda apoiam o Daesh e as que asseguram ter-se distanciado. Elina faz parte do último grupo, como a maioria das europeias. “Elas dizem que sou apóstata, que não sou muçulmana, porque não uso niqab. Mas ser muçulmana não é só isso.”

No outro grupo estão, sobretudo, as sírias, como Fatihiya Hajar, jovem de Alepo que casou com um britânico de origem sudanesa, hoje a cumprir pena nos Estados Unidos e não no seu país natal. “Os americanos disseram-me que o meu marido era alto dirigente do grupo, amigo de Jihadi John [terrorista britânico que fazia vídeos de decapitações e foi morto em 2015], e que foi condenado a passar o resto da vida atrás das grades.”