Governo inédito, tarefa hercúlea

A ascensão ao poder de Pedro Sánchez pode ter sido rocambolesca (resultou da primeira moção de censura bem-sucedida da democracia espanhola), mas o novo primeiro-ministro não tenciona sê-lo provisoriamente. Além de não indicar data para eleições legislativas, o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) reuniu em torno do seu projeto político um conjunto muito diverso de personalidades, que convenceu a abandonarem brilhantes carreiras.

Chamou a atenção o carácter feminista do novo Governo, em que 11 de 17 pastas foram adjudicadas a mulheres — incluindo as da Defesa, Finanças, Economia ou Justiça — e em que a número dois, Carmen Calvo, detém o pelouro da Igualdade. Não há Executivo no mundo com igual desproporção a favor das mulheres. Ao tomarem posse, quinta-feira, vários membros de ambos os sexos utilizaram a expressão “Conselho de Ministras e Ministros”.

“Paritário, integrador, aberto ao mundo, ancorado na União Europeia, socialmente comprometido e altamente qualificado”, o Executivo é descrito pelo líder como “fiel reflexo do melhor da sociedade que aspira a servir”. Ainda antes de tomar decisões importantes, a sua composição é uma declaração de intenções. Não há, nem sequer em cargos menores, políticos dos partidos que contribuíram para derrubar o conservador Mariano Rajoy e elevar Sánchez (em Espanha a moção de censura é construtiva). Foram sete além do PSOE, incluindo o Podemos (esquerda populista, cujo líder se queixa de ter sido “esquecido”, ao ter declinado Sánchez a sua proposta de Governo de coligação) e uma panóplia de nacionalistas bascos, catalães, valencianos e canários. Não deixarão de cobrar o seu apoio.

É notável o recrutamento para os Negócios Estrangeiros do veterano Josep Borrell, referência no PSOE, que foi ministro de Felipe González e presidente do Parlamento Europeu. Este catalão não é de todo complacente com os seus conterrâneos separatistas, a quem fustigou em debates e comícios antes das eleições regionais antecipadas de 21 de dezembro de 2017.

Outra catalã no Governo é Meritxell Batet, na pasta da Política Territorial. Embora partidária do diálogo, mantém uma posição legalista no conflito com o governo regional independentista, assunto em que também é perita Calvo, a única vice-primeira-ministra. Esta foi o rosto do PSOE na negociação com o Governo do Partido Popular (PP, direita) sobre a suspensão temporária da autonomia catalã ao abrigo do artigo 155º da Constituição, em outubro, que uniu o anterior e o atual primeiros-ministros.

Os nomes de Borrell, Batet e Calvo foram recebidos com desgosto pelo presidente da Catalunha. O nacionalista Quim Torra exigiu a Sánchez uma reunião “de Governo para Governo”. A porta-voz do Executivo espanhol, Isabel Celaá (também ministra da Educação) reconhece que “urge abrir um diálogo com a Catalunha” e anunciou que o encontro com Torra se realizará “provavelmente antes do verão”.

Descansar Bruxelas

Sánchez insiste na vocação europeísta da sua equipa. Na Economia colocou Nadia Calviño, a mais alta funcionária espanhola no seio da burocracia europeia, nos últimos anos diretora-geral de Orçamentos da UE. Em Bruxelas esta escolha é tida como garantia de que Espanha não se desviará da ortodoxia comunitária.

Dois dos principais colaboradores de Sánchez desde que recuperou a liderança do PSOE (há um ano, depois de ter passado sete meses desalojado pelos barões do partido, gorada a primeira tentativa de aliança para afastar Rajoy) também foram chamados a governar: José Luis Ábalos acumulará as Obras Públicas com o controlo do aparelho do PSOE. Margarita Robles, até agora porta-voz parlamentar, será ministra da Defesa e responsável pelos serviços secretos.

Sánchez piscou o olho a sectores muito politizados da sociedade espanhola, nomeando para a Administração Interna um magistrado designado pelo PP para o Conselho Geral do Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, duro com o terrorismo da ETA e defensor dos direitos dos homossexuais (é o primeiro governante espanhol assumidamente gay). Pedro Duque, único astronauta espanhol que viajou no espaço em duas missões Discovery, tomará conta da Ciência, Inovação e Universidades, ao passo que na Cultura estará um escritor e jornalista valenciano distanciado da luta política e antitaurino furibundo, Màxim Huerta.

O também jornalista Miguel Ángel Oliver, conhecido apresentador de telejornais numa cadeia privada, gerirá a relação do governo com a comunicação social. O Governo vê com ânimo a substituição, à frente do diário “El País”, de Antonio Caño por Soledad Gallego-Díaz, a primeira mulher no cargo, que deverá recuperar os velhos valores progressistas do jornal do grupo Prisa. Sob Caño a publicação mostrou-se muito crítica de Sánchez.

A contrastar com tanto entusiasmo, a dura realidade é que o PSOE tem 84 deputados num total de 350, a menor base de apoio de qualquer governo em 40 anos. Até que ponto poderá a gestão dos apoios viabilizar as iniciativas políticas do novo Governo e a manutenção da legislatura até 2020, noutra versão da ‘gerigonça’ portuguesa? O propósito de Sánchez é formar uma bagagem de êxitos com que ganhar eleições, consolidando a legitimidade que os opositores lhe contestam. Daqui a menos de um ano surgirá o primeiro teste nas urnas, com as eleições europeias, municipais e regionais (em 13 das 17 comunidades autónomas).

Um galego em vez de outro

O PP procura adaptar-se à perda do poder e à demissão de Rajoy da liderança partidária. Mais de 1300 altos cargos da administração serão substituídos nas próximas semanas e os ministros e secretários de Estado voltam às suas profissões, mas o maior desafio é travar a subida, à direita, do partido Cidadãos, líder das sondagens mais recentes (e que não apoiou a moção de Sánchez).

A escolha do novo líder do PP deve acontecer na na segunda quinzena de julho, em diretas. O presidente da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, é o aspirante mais bem colocado, mas nem a vice de Rajoy no Governo, Soraya Sáez de Santamaría, nem María Dolores de Cospedal, ex-ministra da Defesa e poderosa secretária-geral do PP, descartam avançar. Não parece viável uma candidatura de consenso, como pretendia a cúpula do PP.