Vaticano vai julgar religioso por posse de pornografia infantil

O tribunal do Vaticano comunicou este sábado o envio para julgamento de um ex-conselheiro da nunciatura em Washington

Detido pela guarda do Vaticano desde 7 de abril, Carlo Alberto Capella, ex-conselheiro da nunciatura em Washington, tinha sido acusado no Canadá de possuir imagens de pornografia infantil. A fase instrutória do processo ficou concluída a 30 de maio e o promotor de justiça pediu o envio do acusado para julgamento, comunicou este sábado o tribunal do Vaticano.

O juiz considerou que a jurisdição do caso é da autoridade judicial do Vaticano pelo facto de o presumível crime ter sido cometido por um oficial desse Estado, mesmo que reportando num país estrangeiro. A primeira audiência do processo está marcada para 22 de junho.

Carlo Capella é acusado de possuir pornografia infantil, crime que pode ser sancionado com "um a cinco anos de prisão" e uma multa entre 2.500 e 50.000 euros, pelas leis do Vaticano.

Em setembro de 2017, a justiça do Vaticano abriu uma investigação contra este funcionário depois de a polícia canadiana o ter acusado de posse e distribuição de material pornográfico infantil durante uma viagem que realizou ao país em 2016.