Facebook destronado pelo YouTube entre os jovens americanos

O Facebook perdeu o primeiro lugar do top na preferência da maioria dos adolescentes norte-americanos para o YouTube. Em menos de quatro anos, deu aliás um valente tombo na tabela das plataformas online mais populares e caiu para a quarta posição da geral, antecedido pelo Instagram e pelo Snapchat. As percentagens vêm estampadas nas conclusões do estudo “Teens, Social Media and Technology 2018” efectuado pelo Pew Research Center.

No estudo de mercado dedicado a analisar os hábitos dos jovens entre os 13 e os 17 anos nos Estados Unidos, 85% dos participantes declaram aceder e fazer uso em primeiro lugar do YouTube. Medalha de prata para o Instagram (propriedade do Facebook) com 72%. A terceira posição é detida pelo Snapchat com 69% e a particularidade de ser a plataforma a que mais vezes recorrem, inclusive com ligeira vantagem sobre o YouTube (ver quadro). O Facebook queda-se no quarto lugar com 51% dos respondentes a declararem a sua utilização. No estudo de mercado anterior, referente a 2014-15, o Faceio obtinha a clara maioria com 71%, face ao Instagram com 52% e o Snapchat com 41%. O estudo anterior não incluía o YouTube. Ainda assim e considerando todos os restantes, a reviravolta é constatável.

Certo e sabido – feita a comparação dos grandes números –, o tempo que os adolescentes norte-americanos passam online é atualmente mais dividido do que há três anos. O relatório mostra que mais de metade utilizam YouTube, Instagram, Snapchat e Facebook “tout court”, quando há três anos somente Facebook e Instagram estavam acima dos 50%. Importa considerar que em tão pouco tempo muito mudou. Quase todos os jovens têm (ou têm acesso) hoje em dia a um smartphone (95% para ser preciso), facilitando a subscrição massificada de variadas plataformas online que não apenas o Facebook (em 2015 eram 75%); o acesso a conteúdos vídeo, e particularmente a extensões digitais de produções televisivas, instalou-se e parece ter vindo para ficar designadamente no Snapchat, em parceria com a NBC e E!, ou no caso do YouTube em que cada vez mais produtores e distribuidores colocam conteúdos premium; apesar de estar a pôr travões no algoritmo, ao jeito de polícia sinaleiro, que vai estancando a promoção de conteúdos editoriais, o Facebook foi-se atolando deste género de ‘posts’ no seu “News Feed” ao longo destes anos mais recentes, tendo potencialmente empurrado utilizadores para outras plataformas mais familiares; o Instagram, por seu lado, desenvolveu ferramentas várias que podem ter capitalizado anteriores utilizadores do Facebook. Aumentou a duração de ‘upload’ de vídeos de 15 para 60 segundos e lançou o canal de ‘histórias’ há menos de dois anos.

O relatório indica que 88% dos jovens norte-americanos dizem ter acesso a computador em casa (‘desktop’ ou ‘laptop’), enquanto que 84% declaram ter ou ter acesso a consolas de jogos eletrónicos no lar. 90% informam que jogam videojogos, seja nos computadores, smartphones ou nas consolas.