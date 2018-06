Donald Trump propôs ao G7 a criação de uma zona livre de comércio

Donald Trump não sabe "se vai funcionar", mas mesmo assim apresentou aos restantes membros do G7 a proposta de criação de uma zona livre de comércio. Fê-lo na cimeira do G7 em Charlevoix, na província canadiana do Québeque, onde estiveram presentes os chefes de Estado ou de Governo do grupo de sete países mais industrializados do mundo — Canadá, Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Itália.

"Sem tarifas, sem barreiras. É assim que deve ser. E sem subsídios, acrescentei" — assim descreveu durante uma conferência de imprensa o Presidente dos EUA a reunião que teve com os outros líderes.

Ao seu estilo, argumentou que a América "continua a ser o porquinho mealheiro que todos roubam". Trump começou por ameaçar parar as exportações dos Estados Unidos para países que mantêm a aplicação de direitos aduaneiros a produtos norte-americanos como retaliação. Mas descreveu o encontro como tendo resultado em "debates extremamente produtivos sobre o que é necessário fazer para ter trocas comerciais justas".

O presidente dos EUA enalteceu a qualidade das relações com outros dirigentes que integram o G7, citando particularmente o primeiro ministro canadiano, Justin Trudeau, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel. Mas as tensões pairaram no ar.

A imposição de taxas aduaneiras às importações americanas de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México marcou a linha de fratura nesta cimeira do G7.

Outro dos temas abordados foi o da relação com o Irão, depois de os norte-americanos terem abandonado o acordo nuclear iraniano.

Sobre este tema também fraturante, Trump afirmou que "os países do G7 estão decididos a controlar as ambições nucleares" de Teerão.

Não se sabe se o documento final desta cimeira contará com a assinatura de todos os representantes dos países mais industrializados do mundo.