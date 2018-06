“A violência irá aumentar nas sociedades multiculturais”

Em 2005, Flemming Rose, então editor do jornal “Jyllands-Posten”, decidiu publicar uma série de cartoons com a figura de Maomé. O objetivo era promover um debate sobre autocensura, espoletado por uma notícia sobre a dificuldade de um autor de literatura infantil em conseguir que alguém ilustrasse o profeta, ato proibido pelo Islão. O gesto de Rose, que muitos consideraram blasfemo, gerou uma onda de violência contra cidadãos e interesses ocidentais no Médio Oriente. O autor de uma das ilustrações foi alvo de tentativa de assassínio. Em entrevista ao Expresso, o jornalista dinamarquês, que passa longas temporadas nos Estados Unidos, onde colabora com o Cato Institute, conta como se sobrevive na mira da Al-Qaeda.

Continua na lista negra da Al-Qaeda. Como é que se sobrevive com a cabeça a prémio?

Com segurança permanente, 24 horas por dia e sete dias por semana. Tive várias ameaças de morte após a publicação dos cartoons, por isso estou em constante comunicação com a polícia dinamarquesa e serviços de informações.