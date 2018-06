EUA usam prisões federais em larga escala para punir entradas “ilegais” de migrantes

As autoridades norte-americanas estão a transferir para prisões federais cerca de 1600 detidos do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). A informação foi revelada esta quinta-feira em exclusivo pela agência de notícias Reuters, que refere tratar-se do primeiro uso em larga escala de prisões federais para prender detidos no âmbito da repressão da administração Trump contra pessoas que entram ilegalmente nos EUA.

Um porta-voz da agência disse à Reuters que cinco prisões federais vão receber provisoriamente detidos que aguardam julgamento em tribunais civis, incluindo requerentes de asilo.

Segundo fontes citadas pela agência de notícias, o ICE já usou prisões federais no passado, mas não nesta escala. A nova política motivou críticas de antigos funcionários e de defensores dos direitos dos migrantes.

Ordem para prender migrantes e separar crianças dos pais

Um novo acordo entre a agência e o Departamento de Justiça disponibiliza cerca de 1600 camas de prisão e deve durar cerca de quatro meses, dando ao ICE tempo para garantir mais espaço para os detidos.

Recentemente, o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, disse que o Departamento de Justiça planeava processar toda e qualquer pessoa que cruzasse a fronteira ilegalmente e ameaçou separar as crianças migrantes dos pais.

De acordo com dados do ICE, a população média diária de detidos nas suas instalações ultrapassava no final de maio os 41 mil, um valor acima da média diária de cerca de 38 mil em 2017.