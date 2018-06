Alerta tardio, mais de 100 mortos e um pedido de ajuda. Guatemala sobrevive a uma das “mais violentas erupções”

Mais de 96 horas após a erupção do Vulcão do Fogo, na cidade da Guatemala, o número de mortos não pára de subir. Por agora, está fixado nos 109 - há ainda quase duas centenas de desaparecidos e cerca de três mil feridos e desalojados. Também agora, as autoridades guatemaltecas admitam a possibilidade de uma falha: o alerta para o perigo da erupção pode ter sido dado demasiado tarde.

Segundo a agência Reuters, houve uma comunicação deficiente, que atrasou a chegada da nota de evacuação das aldeias. Para agravar, a chuva e a nuvem de fumo dificultaram a visibilidade dos serviços de Proteção Civil e, consequentemente, os trabalhos de resposta àquela que foi considerada pelas autoridades como a “erupção mais violentas em 40 anos”.

“Quando nos apercebemos, já estava sob a nuvem de chuva, na parte mais baixa, muito perto das casas”, explicou Pedro Morale, técnico da Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (CONRED), citado pela agência Reuters, que insiste que só demasiado tarde compreenderam a dimensão do que estava a acontecer.

O Governo da Guatemala já informou que investigar o caso, para assegurar que os protocolos definidos foram adequadamente cumpridos. Isto acontece depois de na quarta-feira, no decorrer de uma reunião, o responsável pelo Instituto de Vulcanologia ter acusado o chefe da CONRED. Já na quinta-feira, os políticos da oposição na Guatemala tinham pedido a demissão do chefe da agência de resposta a emergências exatamente pelo mesmo motivo.

O secretário executivo da CONRED, Sergio Garcia Cabañas, reconheceu que as condições no terreno “são um perigo para as equipas de resgate”, devido às altas temperaturas de “50 ou mesmo 100 graus Celsius, dependendo da altura das cinzas, o que o levou a tomar a decisão de “suspender as buscas momentaneamente”. E explicou que as autoridades “seguiram todos os protocolos estabelecidos para fazer o apelo internacional após as primeiras 72 horas”, cumprindo o manual de resposta para catástrofes deste tipo.

Durante a madrugada, o Ministério das Relações Exteriores da Guatemala pediu ajuda internacional. Segundo a ministra Sandra Jovel, as necessidades mais urgentes incluem “equipamentos para abrigo, rações alimentares, material de limpeza pessoal, analgésicos e antibióticos, filtros de água, casas de banho móveis, telecomunicações, infraestruturas de serviços, equipamento médico, cirúrgico, hospitais de campanha e assistência médica”.

O Vulcão de Fogo entrou em erupção ao meio-dia de domingo (18h em Portugal continental). As erupções são frequentes, mas são incidentes de pequena dimensão e que não deixam em risco a população. Desta vez, algumas explosões atingiram mais de cinco mil quilómetros de altura. Há outros dois vulcões também ativos na Guatemala: o Santiaguito (oeste) e o Pacaya (20 quilómetros a sul da capital).