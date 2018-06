10 de junho. Estremadura espanhola comemora Dia de Portugal com "amplo programa cultural"

No domingo, comemora-se o Dia de Portugal e Estremadura vai comemorar com exposições, concertos, cinema, literatura, artesanato e gastronomia

Exposições, concertos, cinema, literatura, artesanato e gastronomia são algumas das propostas com que a região espanhola da Estremadura comemora, em diversas localidades, o Dia de Portugal, que se assinala no domingo.

O "amplo programa cultural", segundo revelou esta sexta-feira a delegação em Lisboa do Governo da Extremadura, já arrancou e vai prolongar-se até ao dia 16 deste mês, sob o lema "Vive Portugal". O objetivo, explicou o governo regional, é levar até àquela região "o que de melhor se faz em Portugal" para "dar a conhecer a língua e cultura" lusas e "estreitar ainda mais os vínculos" entre os dois lados da fronteira.

Trata-se de uma região, frisou o executivo, "onde se sente o compromisso e a cumplicidade com Portugal" e "onde a cultura portuguesa faz parte da vida" dos habitantes, "no seu dia-a-dia". É também na Estremadura que "se encontram dois terços dos estudantes de português em Espanha, perto de 19 mil alunos", acrescentou.

Entre as atividades previstas, consta o hastear da bandeira portuguesa, em Mérida, no domingo, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na sede da Presidência do Governo Autónomo da Extremadura e na Federação de Municípios e Províncias da Extremadura.

Uma exposição gráfica de Maria Helena Vieira da Silva, com gravuras para a publicação "L'Inclemence Lontaine de René Char", também vai poder ser visitada no Museu Extremeño e Ibero-americano de Arte Contemporânea (MEIAC), em Badajoz, na próxima semana, entre terça e sexta-feira.

O Museu de Olivença acolhe, desde esta sexta-feira, a exposição "Iberia", de Augusto Andrade Diaz, autor da Estremadura espanhola, a qual vai, posteriormente, ser exibida no concelho alentejano de Reguengos de Monsaraz, para comemorar o Dia da Hispanidade.

"Naturalmente", com esculturas e fotografias de Maria Leal da Costa & Raul Ladeira, é outra mostra que pode ser apreciada no mesmo museu, até dia 24, indicou a organização.

No capítulo do cinema, o programa inclui a projeção do filme "Cartas de Guerra", de Ivo Ferreira, baseado na obra de António Lobo Antunes, com sessões em Cáceres e em Badajoz, nos espaços da filmoteca da região.

As livrarias de Badajoz, Cáceres, Mérida e Olivença também vão contar com "uma importante presença de Portugal" nos seus escaparates, com uma mostra de autores lusos e obras relacionadas com o território português.

Quanto ao programa musical, indicou o governo regional, abrange diversas atividades, algumas delas no âmbito do Festival Ibérico de Música de Badajoz, que decorre até este domingo.

E a "Rota do Petisco", em homenagem aos produtos e sabores de Portugal, integra a componente gastronómica do programa, até domingo, em diversos restaurantes de Badajoz e de Cáceres.

Outras das iniciativas previstas são um 'workshop' sobre cerâmica, destinado a crianças, em Mérida, no domingo, e um fórum hispano-português sobre serviço social, na segunda-feira.