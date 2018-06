UE aprova apoio de emergência de €35,1 milhões para ajudar Venezuela e países vizinhos

A União Europeia (UE) anunciou esta quinta-feira uma verba de 35,1 milhões de euros para ajuda humanitária e ao desenvolvimento na Venezuela e Estados vizinhos afetados pela crise no país.

A situação socioeconómica na Venezuela continua a deteriorar-se com consequências negativas quer para o país quer para os vizinhos, segundo um comunicado do executivo comunitário, justificando a atribuição da verba.

Os 35,1 milhões de euros irão financiar ajuda de emergência e assistência humanitária a médio prazo à Venezuela e aos Estados vizinhos afetados pela crise política e económica no país liderado por Nicolás Maduro.

Do total, uma parcela de cinco milhões destina-se a financiar ajuda humanitária, nomeadamente assistência médica, comida e água para as populações mais vulneráveis no país.

Outros cinco milhões serão afetados a medidas de prevenção de conflitos que reduzam as tensões sociais e a violência e protejam os deslocados.

Um montante de 18,1 milhões de euros irá financiar ajuda humanitária às populações que estão refugiadas em países vizinhos da Venezuela, como o Brasil, e outros sete milhões destinam-se a financiar outras necessidades dessas pessoas.