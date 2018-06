Três feridos em explosão numa fábrica no centro de França

Na sequência de uma explosão numa fábrica francesa de produtos químicos e isolantes na região de Dijon registaram-se três feridos. São ainda desconhecidas as causas que provocaram a explosão

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma explosão numa fábrica francesa de produtos químicos e isolantes na região de Dijon.

"A situação no local já foi normalizada", disse à France-Presse um porta-voz da autarquia de Saint-Julien-du-Sault, centro este de França, onde se situa a fábrica.

A mesma fonte referiu que as instalações da empresa (Soprema) foram evacuadas e que não existe qualquer risco para a população que reside próximo do local. Ainda não foram apuradas as causas que provocaram a explosão.