Presidente do Afeganistão anuncia cessar-fogo temporário com talibãs

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou esta quinta-feira um cessar-fogo com insurgentes talibãs até ao dia 20, coincidindo com o fim da temporada de jejum muçulmano. O chefe de Estado esclareceu, no entanto, que os combates contra outros grupos, como o Daesh, são para continuar.

A decisão surge na sequência da reunião desta semana de clérigos islâmicos de todo o país. Os clérigos recomendaram uma interrupção dos confrontos com os talibãs, que tentam reinstituir a lei islâmica desde que foram afastados do poder em 2001. Ashraf Ghani aceitou a recomendação feita.

Numa mensagem publicada no Twitter, o Presidente afegão escreveu, depois do anúncio televisivo: “este cessar-fogo é uma oportunidade para os talibãs refletirem que a sua campanha violenta não está a conquistar-lhes corações nem mentes, mas a aliená-los”. “Com o anúncio de cessar-fogo, sintetizamos a força do Governo afegão e a vontade do povo para [que se encontre] uma solução pacífica para o conflito”, continuou.

Em fevereiro, Ashraf Ghani propôs o reconhecimento dos talibãs como um grupo político legítimo numa iniciativa que, segundo o responsável, poderia levar a negociações para pôr fim a mais de 16 anos de guerra.