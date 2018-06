Novo Governo espanhol tomou posse

Os dezassete ministros espanhóis, onze mulheres e seis homens, que formam o Executivo socialista de Pedro Sánchez tomaram posse esta quinta-feira perante o chefe de Estado, o rei Filipe VI, no Palácio da Zarzuela, em Madrid.

A cerimónia decorreu, pela primeira vez, sem símbolos religiosos, tal como acontecera na tomada de posse de Sánchez no passado sábado.

Os presidentes do Congresso, do Senado, do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal estiveram presentes no Salão de Audiências na tomada de posse do novo Governo que regista o maior número de mulheres de sempre em Espanha.

A nova ministra da Justiça, Dolores Delgado, foi a primeira a prestar juramento perante um exemplar da Constituição.

Pedro Sánchez tornou-se chefe do Governo na sequência da queda do Executivo do Partido Popular chefiado por Mariano Rajoy que foi alvo de uma moção de censura votada no Parlamento espanhol na passada sexta-feira.

O PSOE apresentou a moção de censura na sequência da sentença do Caso Gurtel que condenou um ex-tesoureiro do PP e o próprio partido como instituição.