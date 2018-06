Kim “implorou” a Trump realização da cimeira, diz advogado do Presidente dos EUA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, “implorou” para que o Presidente dos EUA reagendasse a cimeira do próximo dia 12 em Singapura depois de Donald Trump a ter cancelado abruptamente. A informação foi revelada esta quarta-feira pelo advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani.

A reunião histórica foi cancelada na sequência de declarações em que Pyongyang apelidava o vice-Presidente americano, Mike Pence, de “manequim político” e dizia-se preparada para um confronto nuclear com Washington se o diálogo falhasse.

“Dissemos que não teríamos uma cimeira nessas circunstâncias”, adiantou Giuliani, acrescentando que o líder norte-coreano, “de mãos [unidas] e de joelhos”, “implorou” que o encontro se realizasse. “É exatamente a posição em que o queremos pôr”, disse ainda o antigo Presidente da Câmara de Nova Iorque e amigo de longa data de Trump numa conferência de negócios em Telavive.

Israel deve inspirar-se em EUA-Coreia do Norte, diz Giuliani

Giuliani não duvida que a Coreia do Norte pretende desnuclearizar-se, “mas provavelmente querem um calendário muito longo para isso”, precisou, defendendo que Israel deve seguir uma abordagem semelhante em relação aos palestinianos. “É o que precisa de acontecer com a Autoridade Palestiniana. Eles têm de estar a procurar a paz. Vocês precisam de mudar a dinâmica e colocar a pressão neles”, disse.

No início da semana, Giuliani anunciou que viu o plano de Trump para o Médio Oriente, acrescentando que faz “todo o sentido do mundo”, escusando-se, no entanto, a fornecer mais detalhes.

Os responsáveis palestinianos recusam-se a reunir com a administração Trump desde dezembro, quando o Presidente dos EUA declarou Jerusalém a capital de Israel.