Empregado de restaurante leva encomenda a uma base militar e acaba preso por ser emigrante ilegal. Vai ser deportado

Teve o azar de apanhar um segurança especialmente zeloso e de os tempos atuais serem aquilo que são

Pablo Villavicencio teve o azar de precisar de trabalhar para alimentar a família. No passado dia 1, esse equatoriano de 35 anos que nunca teve questões com a lei e faz entregas para um restaurante de comida italiana levou uma encomenda de pasta para um sargento na base de Fort Hamilton, em Brooklyn (Nova Iorque). Tinha ido lá fazer entregas algumas vezes anteriormente, sem quaisquer problemas. Mas desta vez foi diferente.

Villavicencio identificou-se com o cartão que normalmente usa, o IDNYC, fornecido pela cidade a muita gente que não tem outra identificação para apresentar. Boa parte dessas pessoas são emigrantes ilegais, e Nova Iorque, sendo uma 'cidade santuário' - i.e. uma cidade que recusa colaborar com o governo federal na perseguição aos sem papéis, desde que eles não tenham cometido crimes - disponibiliza-lhes essa forma de poderem continuar a fazer a sua vida normal. Com um cartão desses, podem tratar do que for preciso com qualquer departamento da cidade, que ninguém lhes faz perguntas.

Na era de Trump, porém, as coisas mudaram. Um segurança zeloso exigiu a Villavicencio uma identificação de outro tipo (o IDNYC, perversamente, é um indício de que a pessoa em causa poderá estar ilegalmente no país). Quando ele disse que não tinha, fizeram-no assinar um papel a dar autorização para lhe verificarem o background. E rapidamente descobriram que tinha desde 2010 uma ordem judicial para deixar o país.

Chamados os serviços de emigração federal, Villavicencio foi levado. Vai ficar preso até ser expulso do país, o que poderá acontecer já na próxima semana. Embora tenha uma mulher americana e duas filhas pequenas que também são americanas, isso de nada lhe vale.

Vários políticos locais protestam, embora um outro, do Partido Republicano, aprovem a atitude dos militares - os quais, de resto, não deixaram de consumir a encomenda entregue por Villavicencio. Entretanto, a mulher dele diz que as filhas sofrem terrivelmente a falta do pai, e uma campanha na internet a favor da família já angariou mais de 11 mil dólares.