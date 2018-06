Coreia do Norte está preparada para a “desnuclearização”, diz secretário de Estado dos EUA

The White House

Dias antes da cimeira entre o Presidente norte-coreano, Kim Jong Un, e o norte-americano, Donald Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que Kim Jong Un está preparado para a desnuclearização.

O presidente da Coreia do Norte “disse-me pessoalmente que está preparado para desnuclearizar” o país, afirmou esta quinta-feira aos jornalistas Mike Pompeo, citado pela CNBC. Contudo, o líder norte-coreano já disse anteriormente que quer “avançar com a desnuclearização da península coreana”, não através de um “desarmamento unilateral” mas “etapa por etapa”.

Há pouco mais de uma semana, o secretário de Estado norte-americano esteve reunido perto da sede da Organização das Nações Unidas com o general Kim Yong Chol, braço direito do Presidente norte-coreano, para preparar a cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

A cimeira está agendada para 12 de junho na ilha de Sentosa, em Singapura. Washington exige a desnuclearização “total, verificável e irreversível” da Coreia do Norte, estando disposta a dar contrapartidas de “segurança” a Pyongyang pela perda do seu arsenal nuclear.