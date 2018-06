Sobe para oito número de mortos causados por fortes chuvas e inundações em Cuba

Aumentou para oito o número de mortos causados por fortes chuvas e inundações na semana passada em Cuba, segundo as autoridades locais

O número de mortos causados por fortes chuvas e inundações na semana passada em Cuba subiu para oito, segundo as autoridades locais, que deram conta também de danos em 9.972 lares.

A oitava vítima mortal, uma das pessoas que estavam desaparecidas na sequência da tempestade subtropical Alberto, que deixou incomunicáveis 115 comunidades da zona ocidental e central de Cuba, foi confirmada esta quarta-feira, embora a reunião dos serviços de socorro presenciada pelo Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se tenha realizado na segunda-feira.

A passagem de Alberto pela ilha provocou a morte de sete homens e uma mulher das províncias de Pinar del Rio, Matanzas, Sancti Spirutus, Villa Clara e Ciego de Ávila, de acordo com informações oficiais. A tempestade subtropical provocou também 486 deslizamentos com 9.972 lares danificados.

No sábado, o Estado Maior da Defesa Civil deu inicialmente como desaparecidos um jovem de 17 anos, de Villa Clara, que se supunha ter sido levado pelo rio Arimao, e um homem, de 51 anos, que se procurava em Chambas, Ciego de Ávila. O jornal diário estatal Granma não especificou qual dos dois homens é a vítima anunciada esta quarta-feira.

Díaz-Canel pediu ao ministro do Interior, vice-almirante Julio César Gandarilla, que realize "uma análise detalhada, caso a caso, para determinar as causas que provocaram esses lamentáveis factos", assinalou o Granma.

Para o Presidente cubano, "subsistem factos de indisciplina social e imprudência" apesar de "os constantes apelos à ordem" dirigidos à população por parte das autoridades da ilha.

Miguel Díaz-Canel insistiu "que o país deve manter-se alerta, pois a previsão é de intensas chuvas nos próximos dias, pelo que devem estar preparados".

Devido ao temporal, 62.000 pessoas foram retiradas das partes ocidental e central da ilha. Na zona central do país, quantificaram-se prejuízos em 700 quilómetros de vias, cuja maioria ficou inundada, e ainda esta quarta-feira permanecem isolados nove localidades da província de Sancti Spiritus.

Devido às fortes chuvas, Cuba perdeu 1.500 hectares de feijão, enquanto cerca de 10.000 hectares de outros alimentos foram afetados.

"Atualmente, tudo é colhido e levado diretamente para os mercados", afirmou o vice-ministro da Agricultura, Julio García.

As autoridades trabalham "intensivamente" para minimizar possíveis perdas em cerca de 5.000 hectares de arroz, que continuam submersos na província de Pinar del Río, no oeste do país.

Nesse mesmo território, onde se produz cerca de 70% do tabaco colhido na ilha, perderam-se mais de 150 hectares da folha, que serve de matéria-prima para a elaboração dos famosos charutos cubanos, cuja exportação é uma importante fonte de moeda para os cofres do país.

Durante a reunião, soube-se que a situação epidemiológica na ilha "está sob controlo" e, "até agora, não houve nenhum surto de doença", disse o ministro da Saúde, Roberto Morales.