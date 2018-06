Rajoy admite abandonar a política em definitivo: “não faz sentido continuar”

O ex-presidente do governo espanhol Mariano Rajoy admitiu esta quarta-feira abandonar a política de forma definitiva afirmando que "não faz sentido" continuar após uma vida de "enorme intensidade".

"Não faz sentido continuar mais tempo aqui (na política)", disse Rajoy em entrevista à rádio Cope, acrescentando que vai decidir em breve o "futuro" depois de uma vida política de "enorme intensidade".

O ex-presidente do Executivo espanhol e do Partido Popular, afastado por uma moção de censura na semana passada, disse que "há mais coisas para fazer na vida" além do desempenho de atividades políticas.

Rajoy afirmou também que o "centro-direita" espanhol "não tem de ser reconstruído", reagindo de forma direta às palavras de Jose Maria Aznar, ex-líder do PP e antigo primeiro-ministro que na terça-feira se ofereceu para colaborar na "reconstrução" do campo político do Partido Popular.