Putin diz que Estados Unidos têm de oferecer “garantias de segurança absolutas” à Coreia do Norte

O Presidente russo, Vladimir Putin, avisou que os Estados Unidos vão ter que oferecer garantias de segurança sólidas à Coreia do Norte em troca de um acordo de desnuclearização. Numa entrevista emitida esta quarta-feira pela televisão estatal chinesa, Putin afirmou que antecipa resultados positivos do futuro encontro entre os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e norte-coreano, Kim Jong-un.

Putin elogiou os passos "sem precedentes" tomados pela Coreia do Norte, como o desmantelamento do seu campo de testes nucleares, e a suspensão dos testes nucleares e de mísseis balísticos, referindo-se a estes como demonstrações de boa vontade.

O líder russo elogiou também Trump, pela sua decisão "corajosa e madura" de se encontrar com Kim Jong-un, mas também constatou que Pyongyang irá querer "garantias de seguranças absolutas" mediante o abandono do seu programa nuclear. "Não existe alternativa, principalmente depois dos eventos trágicos na Líbia e no Iraque", afirmou o líder russo, referindo-se ao sucedido naqueles dois países com o fim dos respetivos programas de armamento.

Putin também lamentou o facto de Estados Unidos e Coreia do Sul terem prosseguido manobras militares conjuntas. O encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un deverá realizar-se no próximo dia 12 de junho em Singapura.