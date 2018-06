Primeiro-ministro ucraniano pede demissão do ministro das Finanças

O primeiro-ministro ucraniano Volodymyr Groysman pediu esta quarta-feira ao parlamento a demissão do ministro das Finanças Oleksandre Daniliouk, que tem merecido o aval dos credores ocidentais de Kiev e acusado o poder de corrupção.

Caso o parlamento confirme o seu afastamento, será a segunda vez em pouco mais de dois anos que é substituído o responsável por esta pasta decisiva para um país que permanece dependente da ajuda financeira ocidental, liderada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), e envolvido num conflito armado no leste do território.

Oleksandre Daniliouk, 42 anos, está sob pressão desde 23 de maio, quando tentou sem sucesso designar vice-ministra a sua conselheira Yana Bougrimova. Na ocasião, acusou o primeiro-ministro de pretender sabotar as reformas que pretende aplicar.

"Após o conflito que provocou numa reunião do governo, promoveu ações que penso serem incompatíveis", declarou esta quarta-feira na rede social Facebook o primeiro-ministro, 40 anos e membro ativo da comunidade judaica de Vinnytsia, a sua terra natal, numa referência a Daniliouk.

Em 31 de maio os 'media' britânicos publicaram uma carta de Daniliouk dirigida aos embaixadores do G7 em que alertava para a degradação da situação orçamental, que disse estar minada pela corrupção e conflitos de interesses. Na carta, Daniliouk disse ainda ter "atingido o limite na busca de um compromisso".

O primeiro-ministro retorquiu ao considerar que a "difusão de informações deformadas junto dos nossos parceiros internacionais nas vésperas de importantes negociações com a União Europeia sobre a Ucrânia poderá comprometer os seus resultados".

Groysman apelou aos deputados para "apoiarem a sua moção", ao considerar que "tendo em consideração os desafios com que estamos confrontados, a substituição do ministro das Finanças deverá ser imediatamente decidida".

Ao reagir no Facebook, Oleksandre Daniliouk declarou ter enfrentado "pressões colossais neste ano que passou" e acusou as autoridades de corrupção. "Deram-me uma opção, partir ou tornar-me cúmplice", afirmou. "Não vou vender o meu país", prosseguiu, acrescentando que pretendia discursar perante os deputados.

Daniliouk sucedeu na pasta das Finanças a Natalie Jaresko, uma norte-americana de origem ucraniana convocada pelo governo após o movimento pró-ocidental do Maidan, e que foi depois elogiada em diversos setores por ter negociado uma reestruturação da dívida do país.

Após a subida ao poder dos pró-ocidentais na Ucrânia, o FMI concebeu um plano de 17,5 mil milhões de dólares (15 mil milhões de euros) destinado a Kiev, assolado por grave crise económica e financeira, em troca de fortes medidas de austeridades.

O envio das diversas parcelas desta ajuda foi depois protelado devido às dificuldades do poder ucraniano em concretizar as medidas exigidas pelo FMI e pelos os credores no combate à corrupção.

A Rada, o parlamento de Kiev, deve pronunciar-se quinta-feira sobre a criação de um novo tribunal anticorrupção, condição essencial para o prosseguimento dos empréstimos do FMI.