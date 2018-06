Presidente da Catalunha avisa Pedro Sánchez que "não se renderá"

O presidente do Governo da Catalunha advertiu nesta quarta-feira o chefe do executivo espanhol, Pedro Sánchez, que "não pretende render-se" na proposta de independência e o considerou "terrível" a escolha de Josep Borrell como ministro das Relações Exteriores. No parlamento catalão, Quim Torra apelou a Pedro Sánchez que concorde em ""assumir riscos, dialogar e negociar", deixando claro que a sua condição para falar não pode ser pedir ao movimento de independência que renuncie aos seus objetivos.

"Nós continuamos. A democracia nunca se rende, o desejo de liberdade não se renderá. Nós não viemos aqui para nos render, este não é o ponto de partida para a negociação", afirmou O presidente da Generalitat considerou ainda que a escolha de Josep Borrel para o cargo de ministro das relações Exteriores é "uma péssima notícia".

Quim Torra salientou que apesar de não ser este o Governo que "legitimamente governou o país e deu voz aos cidadãos", vai trabalhar para respeitar o resultado do referendo.