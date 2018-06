Mulher-polícia indiana amamenta um recém-nascido e salva-lhe a vida

Archana Shivanandiyya, que teve um bebé há pouco tempo, viu o estado da criança e não resistiu

Uma agente policial indiana está a receber elogios dos seus superiores e do público em geral por ter dado de mamar a um bebé abandonado que foi levado para a sua esquadra na passada sexta-feira. A criança, que estava num entulho junto a uma obra, em Bangalore, foi localizada após uma chamada telefónica. Com escassas horas de vida, tinha sangue à volta do corpo. O polícia que o encontrou, Nagesh R, levou-o para a esquadra.

Archana Shivanandiyya, uma agente de 31 anos que teve recentemente um bebé ela própria, contou: "O bebé estava realmente fraco e não se mexia muito, preocupando-nos a todos. Não consegui suprimir o meu instinto maternal e levei-o imediatamente para uma sala ao lado para o alimentar".

Ao fim de meia hora, o bebé emitiu um grande choro e começou a mexer os braços e as pernas. Os funcionários da esquadra aplaudiram. Enquanto o choro continuava, "toda a gente ficou muito feliz", disse Nagesh. A seguir a criança foi levada para um refúgio infantil, onde ficará até serem localizados os pais.

Nagesh, que diz sentir quase que o bebé nasceu na esquadra, já o levou ao hospital e arranjou-lhe alguma roupa. Archana, pela sua parte, foi louvada no site da polícia: "Saudamos a mãe na senhora nossa agente Archana, que salvou um recém-nascido abandonado e lhe deu de mamar".