Kim Jong Un teme ser “assassinado” em Singapura

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, teme ser “assassinado” durante o seu encontro com Donald Trump em Singapura, marcado para 12 de junho. A revelação foi feita à agência Bloomberg por duas fontes próximas das negociações que não foram identificadas. “Kim está extremamente preocupado com a sua segurança e teme ser assassinado”, disseram.

Embora o Presidente norte-americano já tivesse anunciado um encontro, marcado para junho, com o seu homólogo norte-coreano, o anúncio oficial só chegou na terça-feira. Sarah Sanders, porta-voz de Trump, afirmou que a Casa Branca está a “preparar-se ativamente” para a cimeira e que foram feitos “progressos significativos” nas conversações com Pyongyang, que não incluem, assegurou, uma mudança de posição de Washington. “Não reduziremos a pressão enquanto não houver desnuclearização.”

Também a Coreia do Norte concorda com a desnuclearização mas de uma forma faseada. Kim Jong-un já disse, aliás, que rejeita qualquer desarmamento “unilateral”. A primeira reunião em Singapura está marcada para dia 12 às 9h00 (21h00 do dia anterior nos EUA).

Não é a primeira vez que o regime norte-coreano se diz alvo de ameaças. Em 2017, Pyongyang acusou a CIA e os serviços secretos sul-coreanos de terem orquestrado um esquema para atacar “a suprema liderança” com uma arma bioquímica, recorda o “Business Insider”. Mesmo quando viajou recentemente para Panmunjom, na Coreia do Sul, para participar na histórica cimeira intercoreana, Kim Jong-un fez-se rodear de um enorme aparato de segurança.

Não sendo óbvias as razões para este temor, o mesmo site sugere que a comparação que o Conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, fez recentemente entre a Coreia do Norte e a Líbia, cujo líder, Muhammar Kadhafi, foi assassinado numa intervenção dos EUA, pode ter amedrontado o líder norte-coreano.

Em Singapura, de resto, foram já adotadas medidas para garantir a segurança do evento de junho, tendo sido bloqueado o acesso a algumas áreas da cidade onde os dois líderes se vão encontrar e restringido o espaço aéreo.